El concejal justicialista Jorge Martínez Meza exige la apertura de sesiones ordinarias en Las Lomitas

El concejal Jorge Martínez Meza, del Bloque Justicialista, reclamó que el Ejecutivo Municipal informe de manera inmediata cuándo se realizará la apertura de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Las Lomitas.

El edil señaló que ya es 5 de marzo y aún no hay información sobre la fecha en la que el intendente interino brindará su discurso de gestión, donde debe rendir cuentas sobre qué se hizo durante el 2025, en qué se gastaron los recursos del municipio y cuáles son los proyectos para el 2026.

Martínez Meza remarcó que en el país, en la provincia y en todos los municipios ya se realizaron las aperturas de sesiones ordinarias, por lo que cuestionó que en Las Lomitas todavía no exista convocatoria.

Además, sostuvo que los vecinos tienen derecho a conocer cómo se administran los fondos municipales y la coparticipación que el Gobierno Provincial envía mes a mes, y pidió que el Ejecutivo Municipal rinda cuentas y convoque de manera urgente a la apertura de sesiones ordinarias.