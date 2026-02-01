El Municipio de Laguna Blanca adhirió al aumento salarial del 14% anunciado por el gobernador Gildo Insfrán

El intendente Ricardo Lemos valoró la medida y confirmó que el municipio aplicará el mismo incremento a sus empleados municipales, en idénticos términos y plazos: 7% a partir de marzo y 7% adicional desde abril (sobre los haberes vigentes a febrero).

En ese marco, el jefe comunal expresó:"El anuncio del gobernador Gildo Insfrán representa una medida de estricta justicia social, especialmente en el actual contexto nacional adverso. Este incremento contribuye a fortalecer el bienestar de las familias formoseñas y reafirma el compromiso protector de un Estado presente, que de manera sostenida implementa políticas orientadas a mejorar los ingresos de los trabajadores activos y pasivos de la provincia".

Lemos añadió: "En sintonía con el modelo provincial que ha transformado definitivamente la calidad de vida de los formoseños, desde el Municipio de Laguna Blanca adherimos plenamente a estas mejoras salariales para nuestro personal".

"El único objetivo es que cada habitante, viva donde viva en nuestra provincia, pueda acceder a una mejor calidad de vida".

La adhesión municipal se enmarca en la línea de acompañamiento que los gobiernos locales de Formosa suelen dar a las políticas salariales provinciales, garantizando paridad de trato para los trabajadores comunales en un escenario económico desafiante.







