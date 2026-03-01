Nuevos egresados en la UPLaB: “Un logro que reafirma el compromiso con la formación de profesionales”

La casa de estudios con sede en la localidad de Laguna Blanca saludó a sus nuevos graduados, reconociendo su esfuerzo y compromiso.

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) destacó que, en el marco de las mesas de exámenes finales correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2026, la institución sumó siete nuevos egresados.

De ellos, uno corresponde a la carrera de Ingeniería en Producción Agropecuaria y seis a la carrera de Enfermería Universitaria.

De este modo, estos nuevos profesionales se suman a los 10 egresados de Enfermería Universitaria registrados anteriormente, alcanzando así un total de 17 graduados de la UPLaB en este período.

“Este logro reafirma el compromiso de la Universidad con la formación de profesionales que contribuyen al desarrollo social, productivo y sanitario de la provincia”, se subrayó desde la institución.

También, “la comunidad de la Universidad Provincial de Laguna Blanca felicita y saluda a sus nuevos graduados, reconociendo su esfuerzo y compromiso”, deseándoles “el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional”.



























