Con una gran concurrencia, comenzaron oficialmente las clases del Programa de Gimnasios Terapéuticos

Se trata de una propuesta de salud y bienestar propiciada por el Gobierno de Formosa para las personas mayores, quienes esperaban con ansias su reinicio en este ciclo.

Con el lanzamiento de la temporada 2026 del Programa de Gimnasios Terapéuticos, realizado este lunes 16 en la ciudad de Formosa, en cuatro de las cinco sedes comenzaron a desarrollarse las clases a partir de las 8 horas.

En ese marco, desde la sede del Estadio Cincuentenario, el profesor Daniel Leguizamón, director de Recreación Comunitaria, resaltó el inicio de las actividades, informando que “las inscripciones siguen abiertas”.

Incluso, “en cualquier momento del año, las personas se pueden sumarse” a estos espacios, por lo que “solo deben contar con el certificado de aptitud física”, remarcó.

Las sedes que, en forma simultánea, comenzaron a trabajar son, además del Estadio Cincuentenario, el Polideportivo La Paz, la EPET N°7 del barrio Eva Perón y el Estadio Centenario. “En todas ellas, las clases son los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 hasta las 10 horas”, indicó.

Y agregó que solo el nuevo espacio incorporado del Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa dictará sus clases los martes y jueves.

Luego sobre la apertura, señaló Leguizamón: “Estamos muy contentos por la gran cantidad de personas que asistió a pesar del mal tiempo y la lluvia”. De esa manera, los adultos mayores “disfrutaron de este comienzo, junto con todos los profesores que forman parte de este programa”.

En ese sentido, hizo hincapié en la vigencia de los gimnasios terapéuticos, los cuales “ya tienen 26 años de historia”, puesto que se vienen desarrollando en todo este tiempo “de manera ininterrumpida por una decisión del Gobierno de Formosa”.

Así realzó contundente que “las personas mayores tienen su espacio y su lugar”, porque, en definitiva, a eso se apunta y teniendo “siempre una positiva “respuesta de la gente, que es lo más importante”.

En efecto, “desde el Modelo Formoseño” se persigue con esto “contener y acompañar” desde el punto de vista de “la actividad física y el deporte”, resumió.

Interior

Por otro lado, Leguizamón también informó que en el interior provincial “ya la semana pasada empezaron a funcionar los gimnasios terapéuticos, como, por ejemplo, el de Laguna Blanca, Laishí y El Colorado”, mientras que hay otras sedes que se irán habilitando en los próximos días.

Incluso, marcó que algunas “siguieron trabajando en las vacaciones de verano, es decir, que no cerraron las puertas”.

Testimonio

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió después el testimonio de una de las asistentes, de nombre Martina, quien expresó que este fue un “día especial”. Relató esperaba con ansias que llegue este 16 de marzo “para comenzar con una de las hermosas actividades que nos hace sentir súber bien”.

Se trata de “un lugar muy confortable donde tenemos todo”, aseguró y puso en valor el equipo de profesores, “quienes nos dan las actividades y nos hacen sentir cómodos y confiados”.

Asimismo, destacó que especialmente esto es positivo para quienes “padecen hipertensión, diabetes” y otras patologías, ya que “para mejorar nuestra salud es recomendable el ejercicio físico”.

Mencionó su experiencia personal, diciendo que ella cada vez se siente “con más energía, por eso no dejo de asistir”, habiendo empezado con las clases “ya desde hace años, pero en otra sede”, hasta que luego “como me queda cerca de mi barrio, el Parque Urbano, decidí venir acá, además de que a la noche están clases de funcional, a las que también asisto”, concluyó.



