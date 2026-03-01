Nacif reforzó la asistencia en zonas afectadas por la crecida del rio Bermejo con provisiones y embarcaciones

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, junto a la referente territorial del PAIPPA María Cruz, Diego Martearena —integrante del equipo político del Intendente—, la Policía de la Provincia y su equipo de trabajo, profundizó su recorrido por distintos parajes cercanos al río Bermejo que se encuentran afectados o en situación de riesgo ante la crecida de sus aguas, en un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y Municipal, para acompañar a las familias, relevar la situación y acercar asistencia directa.

Durante la recorrida, el jefe comunal dialogó con los compueblanos, interiorizándose sobre las necesidades más urgentes y entregó provisiones, además de embarcaciones para ayudar a enfrentar los días que se vienen en el marco de esta contingencia.

En Bolsa Palomo, estuvieron con las familias wichi García, González y Solano, además de visitar a Amelio Cuellar, Alejandro Pérez, Ramón Pérez, la familia Albornoz y Emilio Díaz.

En Media Luna, la comitiva asistió a las familias González, Frías, Solano y Torres, donde la crecida ya afectó a pequeños productores paipperos que habían alcanzado a sembrar cucurbitáceas, cultivos que quedaron bajo el agua.

En El Porongal, se asistió a las familias Juárez, González y Perachi.

En Palmar Sur, el intendente estuvo con la familia Cruz.

En Mistolar, se acompañó a la familia de Olga González, la familia Maza, la familia Navarrete, la familia Rojas y la familia Villalba.

En el marco de la asistencia, se proveyeron embarcaciones en Arroyo Teuquito, paraje El Quebracho, permitiendo que los pobladores puedan cruzar hacia Fortín Belgrano.

Asimismo, en Misión Pozo Yacaré se dejó una embarcación a la familia Perachi para asistir a la zona de influencia.

En El Porongal, se entregó una embarcación a la familia González para facilitar la cobertura de los productores que tienen sus animales en los albardones.

También en Mistolar, productores paipperos recibieron una embarcación para poder monitorear los animales que quedaron del otro lado del madrejón.

Con esta cobertura estratégica, se dispusieron embarcaciones desde Mistolar hasta la línea Barilari, garantizando así asistencia y conectividad en toda la zona.

Asimismo, se informó que los picos de crecida registrados en Bolivia mantienen en alerta a las poblaciones de estas zonas, ya que se prevé que ese incremento del caudal también impacte en el territorio, por lo que se continúa con el monitoreo permanente de la situación.



