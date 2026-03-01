Día de la Memoria: Proyectaron la serie “Historias clandestinas” en el Cine Teatro Italia

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora este 24 de marzo, se llevó a cabo el reestreno de una serie producida íntegramente en Formosa. El evento contó con la presencia del ministro de Cultura y Educación, Julio René Aráoz, quien destacó la importancia de reflexionar sobre los hechos que marcaron a la provincia y al país durante la última dictadura cívico-militar.

Este lunes 23 por la tarde, el Centro Cultural Cine Teatro Italia, fue escenario de la proyección de “Historias Clandestinas”, una serie de seis capítulos que aborda el terrorismo de Estado desde una perspectiva local. La actividad, organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Cultura de la provincia, con entrada libre y gratuita, forma parte del programa oficial de conmemoración por el 50° aniversario del golpe de 1976.

Al respecto, el ministro de Cultura y Educación, Julio René Aráoz, sostuvo que estas propuestas, en torno al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, “son fundamentales” teniendo en cuenta que “en estos momentos, a nivel Nacional, están siendo no solo avasallados derechos del pueblo, sino también, la Argentina ha entrado a una etapa de negacionismo impulsada desde el Poder Ejecutivo, respecto a este capítulo doloroso de nuestra historia”, afirmó el funcionario en diálogo con AGENFOR.

En este sentido, señaló que la serie “rescata historias de muchos militantes y jóvenes que padecieron la represión”, destacando que “es fundamental trabajar la historia con sus luces y sus sombras para que el horror no se vuelva a repetir”.

De esta manera, indicó que “es importante trabajar esto dentro del sistema educativo para que todas las generaciones puedan reflexionar en torno a lo que le ha costado a las argentinas y argentinos la recuperación de la democracia”.

Asimismo, Aráoz remarcó el rol central del Estado provincial para sostener estos espacios “ante la retirada de organismos como el INCAA o minimización y casi eliminación de las áreas de derechos humanos en lo que es la administración pública nacional”.

Producción con identidad formoseña

Por su parte, el productor general de la serie, Alejandro Vallejo, expresó su orgullo por el reestreno de esta obra, la cual fue nominada al prestigioso premio Martín Fierro Federal.

Enfatizó en que “es un proyecto netamente formoseño en el que participaron más de 30 personas, entre artistas y egresados de la ENERC NEA”, detalló.

Además, puntualizó que “la serie tiene seis capítulos de diez minutos de duración y en esta jornada se proyectó de manera completa” y comentó que “tres capítulos están basados en hechos reales, uno referido al ‘Bocha’ Pereira, un dirigente estudiantil que fue víctima de la masacre de Margarita Belén; otro a Monseñor Scozzina, con el cierre de los templos cuando es detenido el padre Santiago Renevot, algunos militantes y campesinos en la zona de Villafañe, y el tercero tiene que ver con la relación de madre e hija, basado en la ex detenida Miriam Daldovo”.

También precisó que “hay otros tres capítulos de ficción, La Maestra Rural, Cumpleaños y Cuentos de Viejas”.

Finalmente informó que para aquellos que no pudieron asistir a la sala, informó que la serie será emitida nuevamente por la pantalla de Canal 3 este martes 24 de marzo a las 22 horas.



