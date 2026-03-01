Jofré participó de la jornada de FEHGRA con el sector hotelero y gastronómico de Formosa

El intendente Jorge Jofré asistió a la jornada que la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) que se desarrolló en la ciudad de Formosa, encabezada por su presidente Daniel Prieto y los vicepresidentes Alejandro Papasidero Ricco y Raúl Kotler, en el marco de la visita institucional que las autoridades de la Federación vienen realizando a sus filiales en todo el país.

Estuvieron presentes además el titular de FEHGRA, Formosa, Sebastián Urrutia y el secretario Ronny Ojeda; además participaron del encuentro el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero; la directora de Turismo, Cristina Salomón y el director de Habilitaciones Comerciales, Walter Olmedo.

El encuentro fue organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Formosa, entidad local que nuclea al sector, y reunió a empresarios, referentes del rubro y autoridades municipales para abordar la situación del sector y las perspectivas de desarrollo turístico y gastronómico en la provincia.

FEHGRA, fundada en 1941, representa a la actividad hotelera y gastronómica en todo el país, nucleando a más de 17.000 establecimientos hoteleros y 67.000 gastronómicos, a través de sus 55 filiales distribuidas en las distintas regiones argentinas.

Su presidente, Daniel Prieto, asumió en diciembre de 2025 tras ser electo en la Asamblea General. Al asumir, planteó como eje central de su gestión el fortalecimiento del carácter federal de la institución, con una agenda de visitas a todas las entidades del país para relevar necesidades y consolidar la presencia territorial. En ese marco, Formosa se integra a una gira que ya incluyó distintas provincias y regiones.

La presencia de Jofré en la jornada se inscribe en la política de diálogo permanente que el intendente mantiene con los sectores productivos de la ciudad.

La hotelería y la gastronomía constituyen actividades estratégicas que la gestión municipal viene acompañando a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, entendiendo que el fortalecimiento del perfil turístico de Formosa requiere un trabajo articulado entre el Estado municipal y los actores privados que generan empleo e inversión.

En un contexto nacional complejo, atravesado por la caída del consumo y el impacto de las medidas económicas sobre los sectores productivos, la elección de Formosa como sede de este tipo de encuentros y la participación activa del municipio reflejan una vocación de construcción conjunta, orientada a sostener y potenciar el desarrollo local.



