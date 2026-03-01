Los precios de las naftas aumentaron el doble que la inflación en los últimos doce meses

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que ni los feriados las pizarras de las estaciones de servicios tuvieron descanso, menos aún las de YPF. Tampoco, este 25 de marzo pararon las remarcaciones, se trata del tercer ajuste en las últimas horas para iniciar la semana corta, luego del fin de semana largo con cuatro aumentos. Los valores quedaron en nuestra ciudad de la siguiente manera: * YPF nafta Súper a $ 1990 variación 6,82% ($127), la Infinia $2185 variación 7,37% ($150), el Diésel 500 a $ 2173 variación 6,47% ($132), el Diésel Premium a $ 2299 variación 7,03% ($151). * En tanto las estaciones de servicios de AXION la nafta Súper a $ 2019 variación 5,21% ($100), la Quantium a $ 2299 variación 6,98% ($150), el gasoil Diésel $ 2269 variación 5,58% ($120) y el Quantium Diesel a $ 2359 variación 6,31% ($140). * SHELL naftas Súper a $ 1999 variación 5,54% ($105), la V Power a $2290 variación 6,76% ($145), en tanto el Gasoil Común a $ 2199 variación 5,47% ($114) y el V-Power $ 2399 variación 5,96% ($135). * Por último, las de Bandera Blanca la nafta Súper -, gasoil $ 2145 variación 10,28% ($200), la premium a $ 2269 variación 7,59% ($160), el Euro Diésel a $ 2289 variación 4,57% ($100). Gialluca, aseguró que la demanda de combustibles cae en todo el país y los consumidores prevén nuevos y mayores incrementos, “todos los cuales impactan directamente en los bienes y servicios públicos que deben pagar los diferentes hogares”.



