Avanza firme la remodelación del museo Duffard para la retreta fundacional

Además de las refacciones edilicias también hacen lo propio con las piezas en constante exposición. Estiman que abrirán las puertas el próximo 7 de abril.

En comunicación con AGENFOR, la responsable del Museo Histórico y Regional "Juan Pablo Duffard", Silvia Gastiaburu, confirmó que avanza firme la remodelación de este edificio histórico con el objetivo de reabrir sus puertas el próximo 7 de abril, a las 22 horas, “esperando la retreta fundacional”.

“Está en proceso bastante rápido, los techos hay una parte que se está reparando y pintura, que es la generalizada en todo el edificio. También hay pequeñas intervenciones que se tienen que hacer necesarias para el mantenimiento y la circulación de las personas, así que está viento en popa”, sostuvo.

Asimismo, la responsable del lugar, indicó que, en estos casi dos meses de refacción del museo, los trabajadores se abocaron a restaurar las piezas que allí se exponen, “más que nada de las que están exhibidas de manera permanente”.

“Y después la limpieza de cada una de las piezas, entonces esa es nuestra labor, aparte de lo administrativo, inventario y demás que se van haciendo dentro del museo”, señaló.

Por último, Gastiaburu reiteró la invitación a la tradicional retreta fundacional, como cada año, porque “está establecido a nivel provincial” y deseó que las precipitaciones permitan realizan esta actividad tan sentida a la sociedad formoseña.



