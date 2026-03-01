La Policía detuvo a un hombre y recuperó bienes

• El detenido se encuentra imputado en cuatro causas judiciales por delitos contra la propiedad

Efectivos de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno (UR-1) Distrito Cinco, detuvieron al presunto autor de varios ilícitos y secuestraron una bicicleta y un tubo de gas de 10 kilos, que interesan en distintas causas judiciales.

El primer procedimiento ocurrió días atrás cuando los policías secuestraron una Keller de 110 cilindradas involucrada en una causa por “Robo”.

Luego, este martes por la mañana, los auxiliares de la justicia tomaron conocimiento de la sustracción de una bicicleta deportiva, que fue recuperada en tareas investigativas.

Por último, ese mismo día por la tarde, aprehendieron a un hombre de 31 años y secuestraron un tubo de gas de 10 kilos vinculado a una causa de “Robo”.

Los ilícitos fueron denunciados en su oportunidad en la Comisaría Seccional Quinta, en tanto que el detenido fue sindicado como autor de varios hechos delictivos.

Todo fue trasladado hasta la dependencia, donde se notificó al sujeto de su situación procesal y quedó disposición de la Justicia provincial; en tanto que propietarios recuperaron sus bienes y agradecieron el rápido accionar policial.

INTERIOR

LAGUNA NAINECK

Retiraron cuatro motos por ruidos molestos y alteración del orden público

• Las intervenciones de esta naturaleza se desarrollan en diferentes sectores

En el marco de políticas públicas en materia de seguridad vial, la Policía provincial fortalece los controles y campañas para desalentar la presencia de conductores que ponen en riesgo sus vidas y la de los demás usuarios de la vía pública.

En la noche del martes último, integrantes de la Subcomisaría “Agente Ramón Vargas”, de Laguna Naineck, realizaron operativos de control en distintas calles y avenidas de la localidad.

Durante ese trabajo, sacaron de circulación cuatro motocicletas y demoraron a sus ocupantes, quienes circulaban sin licencia de conducir, cedula del rodado y sin casco protector.

Luego se realizaron las actuaciones y las motos fueron trasladadas hasta la dependencia policial, en carácter de secuestros; mientras que los conductores continuaron en libertad.







