“Lo que hace Formosa es lo que hay que hacer”: Eminencia médica destacó el papel de Laformed para cuidar a los adultos mayores

El médico cirujano y magíster en Salud Pública Oscar Atienza se refirió a la grave crisis sanitaria que atraviesan los adultos mayores en Argentina, donde la mortalidad aumenta en un contexto de recorte nacional. Por ello valoró el caso del laboratorio público de Formosa, Laformed, que produce fármacos esenciales que en otras provincias resultan inaccesibles para jubilados que no pueden costear sus tratamientos.

El recorte al PAMI y los bajos haberes jubilatorios configuran hoy un escenario crítico para millones de adultos mayores y esto ya se refleja en un aumento de la mortalidad que, según Atienza, coincide con el recorte en la cobertura de medicamentos del PAMI.

En ese contexto, destacó como ejemplo el caso del laboratorio público de Formosa, Laformed, que produce medicamentos para garantizar el acceso a tratamientos esenciales. “Lo que hace Formosa es lo que hay que hacer”, resumió el especialista y analizó el impacto del ajuste sanitario.

Según explicó, en 2024 se registraron 21.276 muertes más de personas mayores de 65 años que en 2023. “No hubo ninguna pandemia que justifique ese exceso de mortalidad. Lo que sí ocurrió fue la reducción de la cobertura al 100% de 44 fármacos esenciales para vivir”, sostuvo.

Por ello, Atienza marcó que la producción pública de medicamentos como la de Formosa, que produce Amlodipina, Enalapril, Ibuprofeno y Paracetamol para el sistema de salud provincial, debería ser una política nacional.

“Los medicamentos son caros no porque producirlos sea costoso, sino por una cuestión de mercado”, explicó y señaló que históricamente los intentos de impulsar la producción pública enfrentaron fuertes presiones privadas. “Hay una capacidad de lobby de los laboratorios que hace que se opongan fuertemente cuando se intenta avanzar en esta dirección”, dilucidó.

Sin embargo, a través del Laboratorio Provincial Laformed, Formosa produce medicamentos esenciales para tratar enfermedades cardiovasculares y otras patologías de alta demanda sin depender de agentes externos. La estrategia busca garantizar el acceso a tratamientos en el sistema público provincial.

Entre los principales logros de esta política sanitaria se destaca la producción de medicamentos para controlar la presión arterial y enfermedades cardiovasculares, que son comunes entre las personas mayores. Durante 2025 se elaboraron 348.730 comprimidos de Amlodipina, 90.300 comprimidos de Enalapril 5 mg y 25.090 comprimidos de Enalapril 20 mg.

“Laformed es un ejemplo que debe seguirse para la implementación de laboratorios públicos”, destacó Atienza en ese sentido y recordó que cuando en 2024 se redujo la cobertura total de medicamentos del PAMI, se multiplicaron las consultas desesperadas en farmacias y consultorios médicos: “Eran siempre las mismas: ‘¿Podemos partir el comprimido por la mitad?’, ‘¿En lugar de tomarlo cada 12 horas lo puedo tomar cada 24?’, o ‘¿Qué puedo dejar de comprar? No me alcanza para todo’”.

Estas situaciones fueron el impacto directo del recorte en la cobertura de medicamentos del PAMI para unos 3 millones de jubilados. “Esto hoy ya lo podemos dimensionar en 21.276 personas mayores de 65 años que murieron o en aumentos de amputaciones por pie diabético”, advirtió.

El médico y docente universitario también cuestionó la política sanitaria del Gobierno nacional, a la que responsabiliza por el deterioro del sistema de prestaciones del PAMI. “Se lo está gestionando mal”, dijo y sostuvo que el problema también está vinculado al nivel de los haberes jubilatorios.

En ese sentido, explicó que “el porcentaje que se aporta al PAMI es un porcentaje fijo del haber. Por tanto, si las jubilaciones son muy bajas, ese ingreso también se reduce y termina siendo insuficiente para cubrir las prestaciones”.

“Hoy el ajuste se hace con el único criterio de cerrar los números del Excel. Pero ese modelo tiene un límite. Si se sigue profundizando, va a llegar un momento en que muchas obras sociales directamente no van a poder prestar servicios”, advirtió y sostuvo que ya está generando problemas en la cadena de pagos.

Y alertó que con las medidas de Milei, tres millones de afiliados al PAMI dejaron de tener una cobertura del 100% de medicamentos esenciales.

Un Gobierno nacional antivacunas

Especialistas advierten sobre el crecimiento de movimientos antivacunas que impactan en la cobertura del calendario nacional y favorecen el regreso de enfermedades prevenibles.

En ese marco, Atienza fue muy crítico con el Gobierno nacional. “Es un Gobierno antivacunas: en el Congreso organizaron un evento contra las vacunas. Hasta trajeron al llamado ‘hombre imán’, en lugar de promover actividades para mejorar las tasas de vacunación”, cuestionó.

Para el especialista, estas posiciones contribuyen a generar desinformación en la sociedad. “No les agrada el tema de la vacunación y lo vinculan con teorías conspirativas sobre la agenda 2030. Hoy la información está al alcance de todos. En pocos minutos cualquiera puede buscar qué efectos tiene el sarampión o cómo la tos convulsa puede provocar graves complicaciones en los niños”, afirmó.

Según se desprende de las palabras de Atienza, la discusión de fondo no es solo sanitaria sino política: garantizar el acceso a los medicamentos esenciales debería ser una prioridad del Estado. En ese sentido, la experiencia de Laformed muestra que es posible desarrollar modelos de producción que reduzcan costos y aseguren tratamientos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables como los jubilados, concluyó.











