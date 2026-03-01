Antueno destacó que FABLAB es una obra que apunta a la “reconversión productiva” del sector foresto industrial

Dicho Centro Tecnológico se encuentra en la localidad de Pirané y recientemente fue visitado por una comitiva del CFI.

El presidente de la Unión Industrial de Formosa (UIF), Jorge Antueno, resaltó la firma de convenios suscriptos por el gobernador Gildo Insfrán y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En cuanto a los convenios, Antueno indicó que “uno de ellos” será en beneficio de la mediana y pequeña empresa por un monto aproximado de 2000 millones de pesos destinados a créditos productivos.

También, valoró el proyecto del Centro Tecnológico FABLAB, el cual se encuentra en la ciudad de Pirané: “Tuvimos la oportunidad de recorrerlo” al acompañar al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, cuando lo visitó, junto a una comitiva del organismo y autoridades provinciales la semana pasada.

Se refirió al avance de la obra, que cuenta con el apoyo del CFI y el Gobierno de Formosa. “Esto muestra que tenemos un Estado presente con políticas activas hacia el sector foresto industrial”, subrayó, realzando que “es una planta realmente modelo, innovadora por los prototipos que allí se diseñan, utilizando la robótica y tecnología de avanzada”.

Por ello, aseguró Antueno que “es todo un cambio de mentalidad” que luego “se tendrá que llevar adelante también puertas adentro de las empresas, ya que es un cambio cultural muy fuerte que se dará en ese sentido a través de este proyecto, apostando así fuertemente desde el Estado provincial al sector foresto industrial”.

En especial, hizo notar esta presencia del Estado ante “el contexto tan difícil que está atravesando la Argentina”, recalcando, asimismo, que la consolidación de FABLAB ayudará “fuertemente a nuestros consorcios madereros en la creación de valor agregado”.

“Desde el cambio de diseño, también en lo que es la matriz productiva hacia nuevas tecnologías y mercados”, citó como algunos ejemplos de la reconversión productiva que se propone con esta obra.

Incluso, agregó que “hay varias empresas de la provincia que se aggiornaron a estos tiempos, y es lo que se está buscando: apostar al alto valor agregado con poca incidencia de materia prima”.

Por tanto, a modo de resumen de lo expuesto, sintetizó: “El objetivo es lograr productos de alta calidad y en ese sentido la Unión Industrial de Formosa tiene una fuerte presencia en las consultas y mesas de diálogos que se fueron desarrollando, conjuntamente, con un Gobierno que escucha al sector industrial”.



