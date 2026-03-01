Las líneas de financiamiento del CFI están abiertas a “todas las PyMEs productivas” de Formosa

Durante todo el año están vigentes las nuevas líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Cabe destacar que fueron convenidas por el secretario general de ese organismo, Ignacio Lamothe, y el gobernador Gildo Insfrán.

Al respecto, Horacio Cosenza, subsecretario de Desarrollo Económico, señaló a AGENFOR que dicho acuerdo, según lo dispuesto, es por una cifra de “2000 millones de pesos” para líneas de financiamiento, una de ellas vinculada a la “Competitividad PyME y dos que son específicas relacionadas con sistemas de riego y las nuevas tecnologías de aplicación rural en todo el territorio provincial”.

En ese sentido, destacó el funcionario que se trata “realmente de dos líneas competitivas” desde el punto de vista de “las tasas, los plazos, utilizando una herramienta novedosa, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o sistema de garantía”, con el fin de brindar “al tomador del crédito el acompañamiento de un espacio privado”.

Por tanto, ante la vigencia de estas líneas de crédito, a las cuales “están invitadas todas las pymes productivas”, remarcó, recordando que “el CFI financia todo lo que son lineamientos productivos”, dentro de ellos, “está también el turismo, por ejemplo, para la construcción de cabañas, servicios turísticos”.

Mientras que en el caso productivo se vincula con financiamiento para la adquisición de hacienda, aguadas, pasturas, siembra y sistemas de riego.

Asimismo, por el lado del sector industrial, acentuó que se viene trabajando mucho en la promoción de la aplicación de las líneas de crédito del CFI, ya que “creemos es el que tiene mayor fuerza de crecimiento en la provincia”.

En el tramo final de la entrevista con esta Agencia, mencionó que, luego de haber cerrado ya lo del año pasado, “ahora se están presentando las nuevas líneas de trabajo”, y programas que dan apoyo a las PyMEs formoseñas. Entre ellas, están Mejora de la Competitividad Industrial, Capacidad Productiva PyME, así como asistencia técnica para acompañar al sector industrial de la provincia, “apoyada siempre por financiamiento del CFI”, recalcó.

Por último, reiteró que las líneas de financiamiento del mencionado organismo federal “están vigentes durante todo el año, hasta que se agote el stock de los 2000 millones de pesos”.



