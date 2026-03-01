Formosa: Con una nueva paciente recuperada, se sigue afianzando la Red de ACV como eslabón clave del sistema público de salud

En el transcurso de esta semana, efectores sanitarios del interior y de la Capital activaron el protocolo para asistir a una mujer de Estanislao del Campo que presentaba síntomas de ataque cerebrovascular. Gracias a la pronta y efectiva atención de los equipos de salud, ya se encuentra de alta, y con muy buena evolución.

Desde el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se dio a conocer que el buen funcionamiento de la Red Provincial de ACV permitió,una vez más, la recuperación exitosa de una paciente del interior provincial que había sufrido accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

La coordinación entre centros de salud, hospitales distritales y de alta complejidad, junto con la intervención de especialistas, fueron fundamentales para lograr este resultado favorable.

La médica neuróloga Valeria Gómez, integrante de la Red de ACV y jefa del servicio de neurología del Hospital Interdistrital Evita, explicó que “el rápido accionar y el trabajo articulado de los efectores de salud tiene un alto valor para la efectividad de la red, permitiendo que los pacientes del interior también puedan recibir una atención inmediata y eficaz”.

En esta oportunidad se trató de una paciente de 79 años, oriunda de Estanislao del Campo, con antecedentes de hipertensión, obesidad y fibrilación auricular. Ingresó al hospital de la localidad el 20 de marzo con debilidad en el lado derecho del cuerpo, lo que activó de inmediato el código de ACV.

Tras ser trasladada por el SIPEC al Hospital distrital de Ibarreta, donde se le realizó una tomografía que confirmó un ACV isquémico, fue derivada al Hospital Interdistrital Evita, donde se repitió el estudio y se sumó una angiotomografía, detectándose una obstrucción completa de la arteria carótida izquierda y se le administró tratamiento trombolítico con Tenecteplase dentro del periodo de ventana terapéutica.

“Había llegado con una disartria severa y una hemiplejia derecha, pero gracias a que todo el proceso se realizó dentro de las 4 horas y media, pudimos aplicar el tratamiento indicado para estos casos”, detalló Gómez, agregando que, luego de cinco días de internación, la mujer fue dada de alta con una recuperación favorable, del 80% de la movilidad y mejoras significativas en el habla.

Funcionamiento a lo largo y ancho de la provincia

Asimismo, en cuanto al funcionamiento de la red, explicó que ante la sospecha de un ACV se realiza una tomografía en hospitales distritales, cuyas imágenes son compartidos de manera inmediata con los neurólogos a través de WhatsApp, lo que permite definir rápidamente la conducta a seguir de acuerdo a cada cuadro.

En tanto subrayó, que la provincia cuenta con tomógrafos en los hospitales distritales de las principales localidades: Clorinda, Laguna Blanca, Ibarreta, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, El Colorado y Pirané, lo que garantiza cobertura en todo el territorio. “Estamos trabajando para que los equipos del interior también puedan trombolizar, es decir aplicar la medicación, guiados por los neurólogos de la red”, agregó.

La profesional resaltó también las tareas de capacitación que realizan. “Viajamos al interior a brindar charlas y capacitaciones a todos los equipos de salud para que esta red siga creciendo día a día como lo viene haciendo”.

Al concluir, dio a conocer que dentro de la Red Provincial de ACV “somos cinco profesionales que estamos de guardia las 24 horas, los 365 días del añopara definir las conductas a seguir con los pacientes, que trabajamos en conjunto con todos los equipos de salud de la provincia para darle a cada caso la mejor resolución”.

Al tiempo, puso en valor que la red de AVC se afianza como una política sanitaria pública, implementada por el Gobierno de la provincia de Formosa para optimizar la atención y mejorar el pronóstico de los pacientes que sufren un ataque cerebrovascular.

Familia agradecida

América Cabana, hija de Elsa Lobo, la paciente recuperada, expresó “mi familia estará siempre eternamente agradecida a todo el personal de salud y en especial a los del Hospital Interdistrital Evita. Es impresionante cómo se manejaron desde que mi mamá ingresó al hospital y el profesionalismo que tienen”.

Destacó, además “el carisma y la sencillez que tuvieron para explicarnos todo y acompañarnos durante el proceso, con neurólogos muy presentes.Me animo a decir que hicieron un milagro. Tienen el cielo ganado”, dijo, mencionando también la "rápida, favorable y asombrosa" recuperación de su mamá.

Y concluyó, resaltando a las políticas públicas de salud que tiene la provincia Formosa “que atiende no solo a las personas que viven en la Capital sino también a los que son del interior con la misma calidad y esto fue posible gracias a eso".











