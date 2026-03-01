A seis años de su creación, la Dirección de Género de la Policía cuenta con más de 70 oficinas

Las mismas están dotadas de oficiales y suboficiales capacitadas para prevenir, asistir y acompañar a las víctimas de violencia. Se puede denunciar un caso llamando de forma gratuita al 911.

Este jueves 26, la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía de la provincia de Formosa, cumplió seis años de su creación, en el año 2020, mediante Disposición N° 364/20 de la Jefatura de Policía.

Desde entonces, desarrolla una valiosa tarea en favor de una comunidad sin violencia para lo que cuenta con 72 oficinas de género en todo el territorio provincial, dotadas de oficiales y suboficiales capacitadas para prevenir, asistir y acompañar a las víctimas de violencia.

Al respecto, la comisaria inspector, Karina Flamant, a cargo de dicho organismo, conversó con AGENFOR explicó el protocolo de actuación para abordar este tipo de situaciones y dijo que, en primer lugar, “las atendemos en espacios totalmente confortables y de mucha reserva”.

“Tratar en todo momento de no revictimizarla, porque puede ser que un hecho de violencia es muy traumático para cualquier persona. Lo segundo es poner en contacto inmediatamente, sacarla del círculo de violencia del agresor y darle protección policial”, indicó.

Y agregó: “Automáticamente se empieza a articular con estamentos del Estado, con el juez, se inicia una causa y se trata de dar justicia a la víctima, pero primero que nada, asistirla siempre y en todo momento”.

Asimismo, la funcionaria detalló que, cuando se encuentran con delitos que se comenten contra una mujer, la justicia actúa de forma inmediata, poniendo en conocimiento al juez que le compete que, en ese sentido, “son muy criteriosos” y tienen “tolerancia cero con los hechos de violencia, con los agresores”.

“Las delegadas de género responsables, las oficinas de género de toda la provincia, hacen visitas de contención a las víctimas en forma periódica amén de la protección policial que se establece en el domicilio de la víctima”, garantizó.

Violencias

En ese orden, Flamant, precisó que la violencia tiene “hay muchas modalidades y tipos de violencia que establece la Ley N°26485” y lamentó que, “si hablamos de padres y madres agresivos durante toda la infancia de una criatura, es muy probable que la niña, niño adolescente repita el patrón cuando sea adulto”.

“Se ha tratado de establecer un perfil de víctima que claramente es la persona que siempre es muy sumisa, es muy callada, o en diferencia de los niños que pueden llegar a ser muy agresivos, porque sufren una violencia indirecta en un hogar de violencia, entonces tiene conductas que no condicen para la convivencia en una escuela, en la sociedad; y las mujeres son muy calladitas, muy sumisas”, señaló.

Y añadió: “Los agresores, en cambio, tienen un perfil mucho más imponente, mucho más agresivo, hasta con el personal policial, si va a hacerle una detención, siempre y en todo momento, o sea, no cambia esa conducta”.

Participación activa

En ese marco, la Directora puso en valor la “participación activa” de la sociedad para denunciar este tipo de situaciones y solicitó que “llamen, que den aviso a las autoridades, porque lo que pasa a puertas adentro en una casa, mucho no podemos saber, a menos que alguien lo cuente”.

Para ello, remarcó, deben llamar a la línea gratuita del 911.

“También, en todas las dependencias policiales del área capital e interior, contamos con una oficina de género; y pueden llamar o acudir tranquilamente, en forma anónima, como quiera”, aclaró.

Y siguió: “Allí empieza la investigación, vamos, nos entrevistamos con la víctima, que a veces está en un estado de negación, muy probablemente, pero se trata de que vaya un psicólogo para sacarle de ese círculo de violencia”.

Es decir, enfatizó Flamant, “se hace todo lo que tenga que hacer y si ella quiere denunciar, bienvenido sea”, pero, insistió, en que “es fundamental participar” porque “muchas veces esto cuesta vida”.

“Quiero dejarle bien en claro a todas que la denuncia no se puede retirar. Una vez que está hecha lamentablemente sigue su proceso. Muy probablemente que después el juez o el que intervenga en la causa va a decir si procedan a un juicio o deja sin efecto, lo que sea, pero una vez que está hecha ya tiene que darle un curso y obviamente es decisión de las magistraturas qué curso le van a dar”, cerró.







