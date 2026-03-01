Laishí se prepara para su 125° aniversario

Habrá un festival con artistas destacados y una competencia de Rally formoseño este fin de semana.

En conversación con AGENFOR, el intendente de Misión Laishí, José Lezcano, brindó detalles acerca de los preparativos que lleva adelante la Municipalidad de cara a un nuevo aniversario de la localidad el próximo 25 de marzo.

Recordó que el pueblo fue fundado en 1901 por los Padres Franciscanos y, en esta oportunidad, contarán con una serie de actividades por el 125° aniversario de ese hito.

“El festival se va a llevar a cabo el día sábado 21 en el predio de las Hermanas Franciscanas, donde ya es una costumbre, tenemos artistas importantes para poder festejar, empezaría ya por las 20 horas, con entrada libre y gratuita”, indicó.

También, anticipó que del 27 al 29 de marzo, tendrá lugar una competencia de Rally formoseño.

Asimismo, Lezcano reflexionó acerca de este nuevo cumpleaños y dijo que “hoy creo que una característica importante es que estamos todos unidos, trabajando, luchándola, por el contexto en el cual estamos llevando a cabo esto, en el plano nacional”.

“Con una situación muy difícil, con un panorama no alentador, en lo que es el plano económico, cada vez con menos posibilidades, y nosotros llevamos adelante esto, de manera unida como pregona nuestro Gobernador”, aseguró.

Y añadió: “De otra manera es imposible poder llevar adelante este tipo de eventos, porque cada vez se torna un poco más difícil poder cumplir con todos, además de los servicios básicos, el pago de sueldo, que nos adherimos también al aumento que ha decretado nuestro Gobernador, son una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión en este tipo de eventos”.



