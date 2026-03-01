El Centro de Salud Puente San Hilario realizó una Jornada de Salud, Información y Promoción para la mujer

Vecinas y pacientes del barrio participaron de un encuentro orientado a fomentar el cuidado de la salud, el bienestar y una mejor calidad de vida, donde, a la vez, se recordaron los derechos adquiridos por las mujeres.

La actividad fue organizada por profesionales de las áreas de nutrición, odontología, enfermería y obstetricia, del efector sanitario, quienes brindaron información desde un enfoque integral, abordando diferentes temas que hacen al cuidado de la salud e invitando a la reflexión y el diálogo, como parte de las acciones conmemorativas por el Mes de la Mujer.

En ese marco, el servicio de nutrición ofreció un taller de educación alimentaria, en el que se repasó la importancia de incorporar alimentos saludables y variadosa la dieta diaria, destacando su influencia en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de una buena salud en todas las etapas de la vida.

Por su parte, el equipo de enfermería brindó recomendaciones para el cuidado de la salud sexual, haciendo hincapié en la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

En ese punto, remarcaron principalmente el uso del preservativo durante las relaciones sexuales y la aplicación de las vacunas incluidas en el Calendario de vacunación, de acceso totalmente gratuito, mencionando a la vacuna HPV y hepatitis B, entre otras.

En otro tramo de la charla, los profesionales de odontología se refirieron a la importancia de mantener una adecuada salud bucal, insistiendo en el cepillado correcto de los dientes como una medida fundamental para prevenir caries y otras infecciones.

Al mismo tiempo, instaron a cumplir periódicamente con los controles odontológicos, que permiten detectar de manera temprana problemas bucodentales y acceder a tratamientos oportunos.

Salud reproductiva y planificación familiar

El encuentro también sumó un espacio dedicado a la salud reproductiva, a cargo del equipo de obstetricia, que subrayó la importancia de la planificación familiar y la procreación responsable mediante el uso de los distintos métodos anticonceptivos que se encuentran disponibles, de manera gratuita, en el sistema público de salud

Al respecto, mencionaron que dichos métodos pueden solicitarse en el centro de salud, donde son entregados y donde, además, se brinda consejería integral para acompañar a las mujeres y a las familias en la toma de decisiones informadas.

Participación

El director del centro de salud, el doctor José Almanza, destacó que la jornada también contó con la participación del servicio de Mediación y del servicio de Atención al Ciudadano del Poder Judicial, cuyos representantes aportaron información sobre resolución de conflictos, derechos, obligaciones y los alcances de los mismos.

Al hacer un balance del encuentro, indicó que fue propicio“para fomentar hábitos saludables en toda la comunidad”. Y a la vez, valoró que se desarrolló “en un ambiente participativo y de intercambio” entre los asistentes.

En el cierre, se entregaron souvenirs, cepillos y pastas dentales. También jugos y frutas como parte de las acciones de promoción de la salud impulsadas por el centro de salud, a través del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa.



