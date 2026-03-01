El IPP presentó los Cuadernos de Ciencias Sociales en Las Lomitas

Destinados al primer y segundo ciclo del Nivel Primario. El objetivo de este material es desarrollar la identidad formoseña a través del conocimiento de lo autóctono. Se puede acceder a través de internet o con una descarga gratuita. Ya fue presentado en las demás delegaciones zonales.

El pasado sábado 14, desde las 9 horas, en la EPEP N°42 “Vicente López y Planes” de Las Lomitas, el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social”, presentó los Cuadernos de Ciencias Sociales para el primer y segundo ciclo del Nivel Primario.

Estuvieron presentes en el acto, el rector del IPP, Sergio Torres; la delegada zonal, Stella Maris González; y otras autoridades como los jefes de la Unidad Regional 5 de Las Lomitas, el concejal electo por el justicialismo, Jorge Martínez Meza y dirigentes del Partido Justicialista como así también invitados especiales.

Al respecto, Torres agradeció a toda la comunidad lomitense y, puntualmente a la educativa, por “el gran acompañamiento que nos dieron” y, además, “el recibimiento a través de la Delegada Zonal, miembros de la Policía de Formosa, del Concejo Deliberante, compañeros gremialistas y directivos de la escuela anfitriona”.

“También quiero agradecer a sus docentes por el compromiso y el acompañamiento para disponer todo el lugar para que este encuentro de presentación del Cuaderno de Ciencias Sociales haya tenido el éxito que tuvo acá en Las Lomitas”, indicó.

Asimismo, el funcionario explicó que el objetivo central pedagógico del Cuaderno de Ciencias Sociales es el desarrollo de la identidad formoseña a través del conocimiento de la flora, la fauna, el territorio, la historia de la provincia.

“Entonces lo que busca el material es acercar, a través de recursos didácticos, en particular tecnológicos, que es los que estamos utilizando, de acceso libre y gratuito para toda la comunidad docente y también para las familias”, añadió.

En ese sentido, Torres invitó a los padres y madres a hacer lectura del material, desde sus celulares “sin ningún inconveniente” a través de internet o de una descarga gratuita porque “la intención es acercar el conocimiento y ponerlo en disponibilidad para la revalorización de Formosa”.

“La producción de materiales es de larga trayectoria en Formosa. La voluntad del gobernador Insfrán siempre ha sido destacar la historia y la identidad formoseña, la construcción de la cultura de nuestro hermoso territorio y en esa línea aparece este nuevo cuaderno”, sostuvo.

En ese marco, el Rector del IPP, cuestionó que el Estado nacional desfinanció la impresión de materiales, planes de lectura y proyectos para acompañar las trayectorias escolares.

“Ha desfinanciado la obra pública, las escuelas que nosotros inauguramos, fueron con fondos propios. Pero a pesar de ese escenario adverso, que lo charlábamos con los docentes, todos tenemos un nivel de conocimiento, de reflexión, el Estado Nacional nos está haciendo eso y en particular a Formosa”, lamentó.

Y añadió: “El ataque del Estado nacional al pueblo formoseño es constante, por eso es que nosotros necesitamos conocer, amar nuestra provincia, porque es la manera en que la vamos a cuidar para todas las generaciones que van a venir”.

Por último, Torres recordó que ya concretaron esta presentación en las 19 delegaciones zonales porque es “un trabajo realizado con el Ministerio de Cultura y Educación, así que el material se está distribuyendo”.

“Y ya los docentes están en todas las condiciones, porque son los profesionales mejor preparados para trabajar estos contenidos y adaptarlos a las aulas conforme al desarrollo curricular correspondiente”, cerró.



