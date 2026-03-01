Detuvieron a un hombre y secuestraron una bicicleta

• Fue el resultado de un prolijo trabajo de investigación

Integrantes de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales pusieron tras las rejas a un sujeto conocido por sus antecedentes delictivos y secuestraron una bicicleta que interesa en una causa por “Hurto”.

El primer procedimiento se concretó el martes último, alrededor de las 20:00 horas, cuando el personal policial investigaba el robo de un teléfono en el barrio El Porvenir.

En medio de esa tarea, los policías aprehendieron a un hombre de 33 años en el Simón Bolívar, donde también se recuperó una bicicleta sustraída en el 8 de Marzo.

Las tareas de relevamiento permitieron llegar hasta la casa de un vecino, quien devolvió el rodado al tomar conocimiento de su procedencia ilegal y afirmó que lo compró de buena fe.