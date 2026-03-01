El Municipio intensifica los trabajos de mantenimiento vial en distintos barrios de la ciudad

La Municipalidad de Formosa, continúa ejecutando tareas de limpieza, perfilado y desbarre en diferentes sectores del ejido urbano, en el marco del programa de mantenimiento de la infraestructura vial.

Durante la semana, cuadrillas dependientes de la Dirección de Mantenimiento de la Via Pública, con el acompañamiento de cooperativistas, llevaron adelante intervenciones en múltiples puntos de la ciudad.

Desde el área comunal destacaron que estos trabajos tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad, mediante la eliminación de grietas, fisuras y desniveles en la calzada, contribuyendo así a una circulación más segura para conductores y peatones.

En cuanto a las tareas específicas, en el barrio Virgen del Rosario se realizaron trabajos de perfilado, relleno y compactación sobre la calle Santa María de Oro, en el tramo comprendido entre la avenida Frondizi y Paraguay. Por su parte, en el barrio San Antonio se ejecutó el perfilado de calles que forman parte del recorrido del transporte público.

Asimismo, en el barrio San Agustín se avanzó con el perfilado de calles internas, mientras que en San Isidro Labrador se llevaron a cabo tareas de cuneteo con carga directa sobre las calles 1° de Mayo y Winter, así como en el tramo de Scozzina entre 1° de Mayo y Alicia Moreau de Justo.

Y, por último, en el barrio La Floresta, los trabajos incluyeron cuneteo manual en las inmediaciones de la capilla para la comodidad y una mejor accesibilidad al lugar para los fieles y los visitantes que acuden al templo.



