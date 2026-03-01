La Municipalidad mantiene la limpieza preventiva de desagües

Cuadrillas del Comando de Prevención y Emergencia de la Municipalidad continúan desplegadas en distintos puntos de la ciudad con tareas de limpieza de desagües y desobstrucción de bocas de tormenta, en el marco de las lluvias intermitentes que se vienen registrando en Formosa desde hace varios días y ante la posibilidad de continuidad de la inestabilidad climática.

La tarea se realiza ya que persistencia de las lluvias a lo largo de los días va colmatando progresivamente el sistema de drenaje con residuos, sedimentos y materiales que el agua arrastra hacia las bocas de tormenta, las cunetas y los canales a cielo abierto.

Si no se interviene de manera preventiva, esa acumulación gradual puede convertirse en un problema serio el día que la lluvia apriete con mayor intensidad.

A esa situación se sumó lo ocurrido el lunes, cuando en un lapso muy breve cayó una importante cantidad de agua que generó algunos anegamientos puntuales en calles de distintos sectores. No obstante, se trató de situaciones transitorias, ya que el escurrimiento se produjo con rapidez y el agua bajó en poco tiempo.

Los equipos recorren los sectores donde el sistema de drenaje demanda mayor seguimiento, retirando todo lo que obstruye el escurrimiento y verificando que las bocas de tormenta estén en condiciones de absorber un eventual aumento del caudal. Los trabajos se sostienen de manera permanente mientras dure el ciclo de precipitaciones, sin esperar a que se registren anegamientos para actuar.

Esa lógica de anticipación responde a una instrucción del intendente Jorge Jofré que el Comando de Emergencias aplica ante cada período de inestabilidad: mantener las cuadrillas en la calle limpiando desagües mientras llueve de a poco es lo que permite que la ciudad responda sin sobresaltos cuando la lluvia se intensifica. Una boca de tormenta que se va tapando de a poco con cada chaparrón intermitente termina completamente obstruida justo cuando más se la necesita, y en ese momento ya es tarde para limpiarla sin consecuencias para los vecinos.

La Municipalidad reiteró a los vecinos el pedido de colaborar manteniendo despejadas las bocas de tormenta y cunetas cercanas a sus domicilios, evitando depositar residuos en las inmediaciones de los desagües y respetando los horarios de recolección establecidos en cada barrio.

Quienes detecten obstrucciones o situaciones de riesgo pueden comunicarse a través de los canales de contacto del Municipio para coordinar la intervención de las cuadrillas.



