El servicio de PET-CT del CEMENURNK alcanzó los 1000 estudios realizados

“Este logro significa más acceso, más diagnóstico oportuno y más cuidado para la población formoseña”, subrayaron desde la institución.

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” de Formosa continúa consolidando sus prestaciones de alta complejidad en la provincia. En ese marco, anunciaron que el servicio de PET-CT alcanzó un importante hito: los 1000 estudios realizados.

Estos estudios se utilizan para el diagnóstico, control y seguimiento de diversas patologías, principalmente enfermedades oncológicas y cardiológicas, brindando a los equipos médicos información precisa para definir tratamientos y evaluar su evolución.

“Contar con esta tecnología en Formosa es clave para la comunidad, ya que permite detectar enfermedades como el cáncer en etapas tempranas, mejorar las posibilidades de tratamiento y evitar que muchos pacientes deban trasladarse a otras provincias para acceder a este tipo de estudios”, remarcaron desde el Centro.

A su vez, resaltaron que “este logro significa más acceso, más diagnóstico oportuno y más cuidado para la población formoseña”.

“Seguimos trabajando para acercar tecnología, conocimiento y atención de calidad a cada paciente que lo necesita”, reafirmaron desde la institución.



