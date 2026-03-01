Formosa continúa desarrollando el Programa de Evaluación de Aprendizajes en Formosa -PEAF2026

“La inclusión y la calidad educativa pueden ir de la mano”.

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el monitoreo de los aprendizajes, el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) de la provincia, a través de la Dirección de Planeamiento Educativo y la Dirección de Educación Secundaria, dio inicio este lunes 16 de marzo a la implementación del Operativo 2026 del Programa de Evaluación de Aprendizajes en Formosa (PEAF).

La misma, constituye una política educativa provincial, y cuenta con la participación del Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” y la coordinación de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La primera etapa del operativo dio inicio en el interior provincial, en el marco de un trabajo articulado con las delegaciones zonales educativas y, en esta ocasión, le tocó el turno a la Delegación Zonal de Clorinda, de la cual participan estudiantes de 1° y 2° año del nivel secundario de escuelas de gestión estatal y privada, a partir de un diseño de carácter muestral.

Este dispositivo de evaluación digital, único en el país, se desarrollará progresivamente en las 19 Delegaciones Zonales de la provincia, permitiendo relevar información clave en tiempo real.

Dicha plataforma, posibilita realizar monitoreos de los aprendizajes y desarrollo de habilidades en Comprensión Lectora y Resolución de Problemas, en cuatro áreas: Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, generando información relevante para fortalecer las estrategias pedagógicas y acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Tal como lo expresó el gobernador Gildo Insfrán en la Apertura de las Sesiones Ordinarias de la Honorable Cámara de Diputados, el pasado 1º de marzo de 2026:“La estrategia pedagógica del Modelo Formoseño muestra sus frutos, ratifican que la inclusión y la calidad educativa pueden ir de la mano y que en Formosa no son meros discursos sino una realidad”.

“Para nosotros la educación es una inversión prioritaria que construye igualdad de oportunidades, desarrollo humano y futuro colectivo”, agregó.

La implementación de PEAF es posible “mediante la consolidación de la conectividad en todo el territorio formoseño”, al disponer de puntos de conexión en todas las localidades, comunidades y parajes rurales, “incluyendo escuelas, centros de salud, barrios, instituciones sociales, policiales y plazas públicas, que garantizan los derechos digitales y la soberanía científica para todos, con infraestructura estatal”.



