En un confuso episodio, la Policía secuestró un arma de fuego y otros objetos

• Según los testimonios de vecinos, se originó una pelea durante la cual se arrojaron varios elementos frente a una vivienda

Uniformados de la fuerza provincial secuestraron un revólver y un machete tras una gresca desatada en la calle Guastalla, entre las manzanas 37 y 38, del barrio Simón Bolívar de esta ciudad

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas de este martes y tomaron intervención los efectivos de la Comisaría Seccional Quinta y de la Zona Ocho por requerimiento de los vecinos.

Allí manifestaron que inadaptados protagonizaron un desorden y arrojaron un arma de fuego frente a la casa de un vecino.

De inmediato, el personal de la Delegación Policía Científica documentó el procedimiento y secuestró un revólver calibre 22 y un machete de grandes dimensiones.

También se hallaron manchas de sangre en la cinta asfáltica, pero hasta el momento no se tuvo conocimiento del ingreso de personas lesionadas en los centros de salud del Distrito Cinco.