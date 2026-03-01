Desactivaron una gresca, aprehendieron a dos sujetos y retuvieron a siete adolescentes

Los autores arrojaron elementos contundentes hacia los policías y los móviles, pero afortunadamente no se registraron daños materiales ni lesionados

Integrantes de la Comisaría Seccional Novena restablecieron el orden en el barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad, donde detuvieron a dos mayores de edad y siete adolescentes.

Alrededor de las 22:30 horas del martes último, los policías de la mencionada dependencia tomaron conocimiento de una pelea entre jóvenes y acudieron con apoyo de efectivos de la Delegación Unidad Regional Uno-Lote 111 y de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial.

Allí observaron a dos grupos antagónicos que se agredían entre sí, razón por la cual se adoptaron medidas para desactivar la pelea.

En ese interín, los inadaptados arremetieron contra los auxiliares de la justicia y lanzaron escombros y otros objetos contundentes, incluidas bolitas de cristal con gomeras y botellas de vidrio.

Lejos de desistir de su violento accionar, los jóvenes se tornaron aún más agresivos contra los uniformados y varios de los objetos impactaron contra uno de los móviles de la fuerza, sin ocasionar daños materiales.

Ante la situación, los policías realizaron una formación y efectuaron disparos disuasivos con postas de goma, táctica con la que dispersaron a todos los inadaptados en varias direcciones, algunos de los cuales fueron identificados.

Durante la intervención, detuvieron a dos jóvenes de 18 años y retuvieron a siete adolescentes de entre 13 y 17 años.

Los detenidos y retenidos fueron traslados hasta la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones procesales y los menores de edad fueron entregados a sus padres, con intervención de la Justicia provincial.