El talento artístico y el emprendedurismo, protagonistas también en la Fiesta Nacional de la Corvina de Río

Con gran concurrencia de público, en el marco de la XXIII edición de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río en Herradura, en la noche del sábado 7 se organizó un festival musical en la Plaza Unidad Nacional, el cual contó con la actuación de artistas destacados, mientras que, en paralelo, estuvo el espacio del Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE).

Al respecto, el diputado provincial Rodrigo Sandoval resaltó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que en esta edición especial se promocionó al emprendedurismo, impulsándolo a través del MCE, el cual es articulado por el Gobierno de Formosa junto con el Municipio local, las instituciones públicas y privadas.

“El Estado sigue siendo la gran herramienta transformadora”, hizo notar al valorar esta política creada desde “la visión del Modelo Formoseño”, con el fin de unir a “comunidades emprendedoras” de la provincia.

En este caso, estaba muy contento de que “casi 100 emprendedores” de diferentes rubros “en su mayoría de Herradura” pudieran ofrecer sus productos en ese espacio, según indicó.

De igual manera, para sumar atractivos, hubo invitados especiales de otras localidades, por consiguiente, valoró que “mucha gente se preparó para vivir esta Fiesta de la Corvina”, trabajando en coordinación de los organismos provinciales. Incluso, como la fecha del evento coincidió con el Día Internacional de la Mujer, se debe destacar que se realizó un muestreo con los servicios que brinda la Secretaría de la Mujer y el Plan Nutrir efectuó una degustación, utilizando alimentos de producción formoseña.

Empleo

En cuanto a la propuesta de emprendedores, que estuvo colmada de público, Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, señaló a esta Agencia que allí los gastronómicos ofrecieron “un menú muy variado para las los diferentes gustos de la familia”.

Además, mencionó que otros sectores fueron “de viveros, cerveceros y uno especial para todo lo que es juegos y emprendimientos para niños”, y, como invitados, “artesanos y artesanas de las localidades de Ingeniero Juárez y Pozo del Tigre”.

Por su parte, la coordinadora ejecutiva del Plan Provincial Alimentario Nutrir, Anahí Santander, indicó que el personal del programa difundió “las recetas con los productos que entregamos en los centros de distribución de la ciudad capital, como también se contó de qué se trata este programa importante, único en el país”.

En la actualidad, cuenta con 18.500 familias capitalinas beneficiarias, a quienes se asiste desde el Gobierno provincial con bolsones alimentarios.

Indicó que desde el área nutricional ofrecieron degustaciones, para lo cual “las chicas se pusieron a cocinar”, porque, en definitiva, “la idea también del Plan Nutrir, que para nosotros es una pata muy importante”, es difundir “qué podemos hacer con tantos productos locales que se entregan en estos bolsones”.

Muestreo

Por su parte, la licenciada Patricia Hermosilla, secretaria de la Mujer, ahondó en lo realizado por el área, “que presentó un muestreo de lo que se hace” desde el organismo, mediante “una mesa informativa y con un espacio de consultas respecto de los servicios que se brindan”.

En cuanto al 8 de marzo, acentuó que “el Gobierno provincial, de la mano de nuestro gobernador, Gildo Insfrán, sigue trabajando en el marco de lo que es el Modelo Formoseño”, que “no es otra cosa que pararse en las antípodas, prácticamente, de lo que acontece en el orden nacional”.

En ese sentido, acentuó en las diferencias de las políticas provinciales de las del actual Gobierno nacional, condenando que en la gestión del presidente Javier Milei se “desintegraron programas que tenían que ver, justamente, con la protección de los derechos y con el acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia”.

En cambio, “nosotros –robusteció-, en Formosa, nos encontramos, desarrollando actividades y acciones que tienen que ver, no solo con el abordaje y el acompañamiento a personas en situaciones de violencia, sino también fortaleciendo cuestiones que tienen que ver con lo económico, y, por supuesto, acompañando a la mujer, no solo como sujeto político, sino también como sujeto social y dinamizadora de la economía local, regional y provincial”.

Torneo de pesca infantil

Continuando con las actividades que tuvieron lugar durante el Festival de la Corvina, el domingo 8 se desarrolló durante la mañana el torneo de pesca infantil, del que participaron, muy entusiasmados, niños y niñas, al igual que las familias.

A través de esta actividad, conocida también populamente como “Pescaniño”, se promueve el contacto con la naturaleza, pero también el fomento del deporte y la recreación como el aprendizaje por el cuidado del medioambiente y la importancia de preservar los recursos naturales, a través de la pesca con devolución.

Al respecto, la directora de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo de Formosa, Mónica Ojeda, dijo que tuvo esta competencia una importante convocatoria, por eso, “estamos muy contentos” e indicó que había dos categorías, “de 6 a 8 años y de 9 a 11 años, con tres premiaciones”.

En esta segunda edición de esta propuesta infantil se decidió hacerla en la misma jornada que la pesca de embarcada a remo.

A los participantes el Ministerio de Turismo “les daba una ficha de inscripción, agua y un pequeño refrigerio antes de iniciar el torneo”, en tanto que, “todos los profesores de la Municipalidad de Herradura también estuvieron colaborando en la logística”, detalló.

Por último, desde la Subsecretaría de Cultura, a través del Área de Diseño y Artesanía, se brindó acompañamiento a las artesanas del interior. Como por ejemplo desde Ingeniero Juárez, ellas fueron, por un lado, Octavia Ortiz y Griselda Ortiz, con piezas elaboradas en lana de oveja.

Por el otro, Darmaris Pérez junto a Ángela Coquero, quienes presentaron artesanías en carandillo, reflejando saberes y técnicas tradicionales de sus comunidades.

Se vivió, entonces, así una jornada de encuentro, intercambio cultural y comercial, a la par que también el muralismo dejó su huella en esta Fiesta Nacional de la Corvina 2026. Con 32 intervenciones, los artistas plasmaron en las paredes la historia, la identidad y el entorno natural de Herradura, se resaltó.

Voces femeninas

En ese sentido, Graciela Marechal, directora de Acción Cultural y cargo del área, amplió lo que ocurrió en el orden musical, donde dijo que ofrecieron su show en el escenario “las voces femeninas formoseñas”.

En este caso, se trató de aquellas “artistas que integran la Subsecretaría de Cultura y el grupo ensamble”, por lo que fue “para nosotros un orgullo” tenerlas, e indicó que participaron de esta propuesta: Ana Luz Blanco, Marisol Otazo, Romina Barrionuevo y Griselda Paredes.

“Para nosotros es muy gratificante ver cómo nuestros profesionales se lucen en estos grandes escenarios”, valoró y anticipó que se vendrán otras presentaciones, ya que este fue “el debut”.







