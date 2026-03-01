Mantenimiento de calles en varios sectores de la ciudad de manera simultánea

La Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública desplegó este lunes equipos de trabajo en cinco puntos distintos de la ciudad, con tareas que van desde la limpieza de trazas y el relleno de calles hasta el perfilado, la compactación y el cuneteo en barrios donde el estado de las arterias internas condiciona la circulación diaria de los vecinos.

En la zona de los Lotes 133 y 148, las cuadrillas trabajan en la limpieza de traza, relleno y compactación de la calle interlotes, una arteria que conecta ambos conglomerados y cuyo deterioro venía complicando el tránsito entre los dos sectores.

Recuperar esa conexión no es un detalle menor para los vecinos que dependen de esa calle para entrar y salir de sus barrios todos los días.

En el barrio 12 de Octubre, los trabajos se concentran en el perfilado de calles internas, corrigiendo pozos e irregularidades que se acumulan con el paso del tránsito y que las lluvias agravan.

Más al sur, en el barrio El Pucú, la intervención es más amplia: se ejecutan tareas de relleno, compactación y perfilado sobre la calle Egildo Tassone, en el tramo comprendido entre la avenida Néstor Kirchner y la calle Corrientes, además del perfilado de calles internas del conglomerado.

En el barrio Divino Niño, las cuadrillas avanzan con el cuneteo y carga directa sobre la calle Arenales, conformando las cunetas laterales que son las que canalizan el agua de lluvia y evitan que se empoce sobre la calzada, deteriorándola. Y en el yacimiento del barrio San Jorge se realizan tareas de limpieza y extracción de suelo que se destinará al relleno de calles en los sectores intervenidos.

Las calles que se perfilan, las cunetas que se conforman, los tramos que se rellenan y compactan parecen intervenciones menores vistas de lejos, pero para el vecino que las transita todos los días cambian las condiciones en que llega a su trabajo, en que sus hijos van a la escuela y en que los servicios de emergencia pueden ingresar al barrio sin quedar atascados.

Los trabajos continuarán durante la semana en los sectores programados por la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública.



