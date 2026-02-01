Con masiva concurrencia de aspirantes a ingresar se desarrolló la inscripción de la Escuela de Artes y Oficios Municipal

La inscripción a los 24 cursos gratuitos que imparte la Escuela de Artes y Oficios de la Secretaria de Acción Social de la Municipalidad, que se abrió en la mañana de este jueves en el Centro de Capacitación Municipal del barrio La Alborada, se desarrolló con una masiva concurrencia de aspirantes, tal es asì que se agotaron rápidamente los cupos en la mayoría de los cursos que se ofrecen.

La oferta de este año abarca Fofucha, Bio–Arte, Mecánica de Motos, Auxiliar en Instalación Eléctrica Domiciliaria, Estética Corporal, Auxiliar en Panadería, Carpintería Fina en Aluminio, Auxiliar en Peluquería, Herrería Artesanal, Decoración de Tortas y Mesas Dulces, Bartender, Auxiliar en Repostería, Diseño de Moda Sustentable, Refrigeración General, Mantenimiento de Piscinas, Amigurumis, Cosmética Natural y Aromaterapia, Mantenimiento y Reparación de Split y Aire Acondicionado, Auxiliar en Panadería y Repostería sin TACC, Barbería, Deco–Textil, Herrería para Mujeres, Auxiliar en Farmacia y Belleza de Manos y Pies.

El primero en completarse fue Auxiliar en Farmacia, la gran novedad de esta cohorte, como así también Mantenimiento y Reparación de Split y Aire Acondicionado, Mecánica de Motos, Auxiliar en Instalación Eléctrica Domiciliaria, Bartender y Barbería. Todos oficios con salida laboral directa, todos con una demanda que desbordó ampliamente las previsiones.

Pero la masividad de la respuesta no se explica solo con lo que pasó esta mañana. La fila había empezado la noche anterior. Desde la noche del miércoles ya había vecinos esperando en las inmediaciones del Centro de Capacitación. Todos con el mismo objetivo: asegurarse un lugar para aprender un oficio que les permita trabajar.

La secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, estuvo desde temprano en el lugar y dio cuenta de lo que se vivió. “Desde las 8 de la noche de ayer había gente haciendo fila, así que como siempre les dimos café, algo para que coman también a la gente cuyo objetivo es que aprendan un oficio”, relató. Y afirmó: “Desde el municipio le damos diferentes alternativas para que se inserten en el ámbito laboral”.

La masiva concurrencia de vecinos y vecinas, habla de una ciudad donde la gente quiere capacitarse, quiere trabajar, y sabe que un oficio bien aprendido es la herramienta más concreta para ganarse la vida. Y habla también de una propuesta educativa que se ganó la confianza de los barrios a fuerza de resultados, de egresados que hoy tienen su propio taller, su emprendimiento de repostería, su servicio de refrigeración o su barbería funcionando con lo que aprendieron en las aulas municipales.

“La gente ya nos conoce, conoce la calidad educativa, cómo salen preparados acá y por eso es que cada inscripción es un éxito. No nos sorprende, pero sí nos enorgullece mucho”, destaco y añadió: “acá se puede ver que los vecinos aprovechan las oportunidades que les brinda el intendente Jofré a través de la Municipalidad de Formosa. Se quieren preparar, se quieren capacitar y saben que el camino es la educación y la capacitación para después insertarse en el ámbito laboral”.

Consultada sobre cómo se definen los cursos que se abren cada año, explicó que la oferta no se arma desde un escritorio. “Nosotros desde Acción Social lo que hacemos es tener el oído en los vecinos, escuchar cuál es la demanda, qué es lo que se necesita hoy. Y bueno, acá este es el resultado: estos son los cursos que más se solicitaron, y es además el resultado de escuchar qué necesitan los vecinos”, concluyó.







