El Colorado: Destacan las atenciones que tienen los adultos mayores en la Casa de la Solidaridad

Uno de los ejes fundamentales de la política de Gobierno del gobernador Gildo Insfrán es garantizar el bienestar integral de los adultos mayores de todo el territorio provincial, fortaleciendo espacios de inclusión, cuidado y participación activa, como las Casas de la Solidaridad y los Gimnasios Terapéuticos.

La localidad de El Colorado no se encuentra ajena a esta realidad, porque los adultos mayores de allí cuentan con una Casa de la Solidaridad que les ofrece acompañamiento, atención médica, entretenimiento, contención, el espacio del gimnasio y todo lo necesario para que desarrollen sus días de manera digna y tranquila.

“Como todos los días, los adultos mayores concurren para hacer un poco de zumba, gimnasia, folclore o la actividad que elijan”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el intendente Mario Brignole.

Precisó que “se les brindan controles médicos de distintas especialidades, como traumatología, urología y clínica general”, así como también “cuentan con enfermeros y masajistas”, lo cual permite que “puedan desenvolverse plenamente”.

En ese sentido, contrastó lo que sucede en la provincia a diferencia de la política libertaria para la tercera edad: “Mientras en Formosa se cuida a los abuelos, en Buenos Aires todos los miércoles (frente al Congreso Nacional) los reprimen y golpean”.



