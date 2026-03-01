Avistaje de aves en la Hostería del Niño Jesús

El Viernes en horas de la mañana, los niños de la Hostería del Niño Jesus recibieron la visita del equipo de promoción turística de la Comunidad de Avistaje de Aves, para conocer los fundamentos de la actividad y aprender a utilizar binoculares profesionales, lupas 5 X para observar naturaleza diminuta, ponchos de camuflaje y elementos de Camping.

La Actividad estuvo coordinada por la Hermana Daisy Moras y el referente del espacio Formosa Turística Marcelo Gaona, junto a los Operadores turísticos Nahuel Cejas (Legajo. N° 10/21) y Fernando Gaona (Legajo N° 08/21). Una jornada de alegría conociendo las Aves de Formosa Hermosa.

Desde la Comunidad de Avistaje de Aves informaron que esta actividad está disponible para instituciones educativas de distintos niveles, clubes, iglesias, grupos Scouts y contingentes de municipios del interior provincial.-

Para mayor información se puede contactar a los responsables al 3704008877 en horario comercial.