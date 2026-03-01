El CEDEVA brinda asistencia técnica para fortalecer el cultivo de batata en comunidades originarias

La iniciativa del CEDEVA incluyó capacitación técnica y entrega de guías de batata con sanidad controlada para comunidades de Misión Tacaaglé y Laguna Naineck. El objetivo es fortalecer la producción local de alimentos mediante núcleos comunitarios de multiplicación y acompañamiento técnico a los productores.

El Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Misión Tacaaglé, en articulación con el CEDEVA Ceibo Trece, llevó adelante una jornada de asistencia técnica sobre el cultivo de batata destinada a productores de comunidades de pueblos originarios de Misión Tacaaglé y La Primavera, en Laguna Naineck.

La iniciativa incluyó asesoramiento técnico y la entrega de guías de sanidad controlada para la construcción de núcleos de multiplicación, una herramienta que permite mejorar la producción local de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria en la región.

Durante la actividad, se entregaron guías de batata de las variedades Okinawa 100 (batata blanca) y Arapey (batata morada), producidas en los viveros del CEDEVA Misión Tacaaglé bajo estrictas condiciones de sanidad. Este material vegetal, compuesto por trozos de tallo rastrero capaces de generar nuevas plantas, representa un avance en la calidad del material de plantación y permite iniciar cultivos más sanos y productivos.

Desde la institución, a cargo de su coordinador, el ingeniero Federico De Pedro, explicaron que el sistema de núcleos semilleros permite a los productores generar sus propias guías para futuras plantaciones a partir de “semillas” de alta calidad. Cada núcleo cuenta con una superficie aproximada de 30 metros cuadrados y se implantan cerca de 360 guías que, al desarrollarse, pueden multiplicarse y abastecer nuevas siembras.

En ese marco, los técnicos del CEDEVA brindaron capacitaciones sobre el establecimiento y manejo de estos núcleos, además de explicar las características productivas de los materiales genéticos entregados.

Como resultado de esta acción, se conformaron cuatro núcleos comunitarios distribuidos en el Lote 9 de Misión Tacaaglé y en la colonia La Primavera de Laguna Naineck. La iniciativa surgió a partir del trabajo organizado de vecinos de las propias comunidades, quienes se encargan de llevar adelante las tareas productivas de manera conjunta.

Los equipos técnicos continuarán realizando visitas periódicas para acompañar a los productores en el manejo de la tecnología y garantizar el correcto funcionamiento de los núcleos, en coordinación con el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) del Gobierno de la Provincia de Formosa.

El objetivo es que estos espacios comunitarios se conviertan en puntos de producción de guías de batata que puedan abastecer a otros productores interesados de la zona.

Además, durante la jornada también se entregaron guías a productores que implantarán sus propios núcleos de multiplicación en sus parcelas.

De esta manera, desde el equipo técnico destacaron que este tipo de acciones de extensión buscan fortalecer la diversificación productiva y promover la inclusión de las comunidades rurales. “Con estas acciones, el Gobierno provincial, a través del CEDEVA, reafirma su compromiso con el acompañamiento técnico a las comunidades del territorio, integrando conocimientos tecnológicos con las prácticas tradicionales de producción”, señalaron.

Estas tareas se suman a otras líneas de trabajo que el organismo desarrolla en la provincia, vinculadas a cultivos como mango, mamón, pitaya y banana.

En ese sentido, desde CEDEVA Misión Tacaaglé informaron que continúa el programa de asistencia a productores de mamón y pitaya, quienes actualmente se encuentran en etapa de cosecha o próximos a iniciarla. En ambos casos, se establecieron parcelas demostrativas con plantas producidas en el Centro y se realizan visitas periódicas para acompañar el proceso productivo.

Asimismo, indicaron que avanzan según lo planificado los lotes de validación de pies de injerto de mango, con una participación activa de los productores beneficiarios, mientras que desde CEDEVA Ceibo Trece se brinda apoyo en programas de monitoreo sanitario y tareas de poda.



