Formosa dio comienzo al Ciclo Lectivo 2026 del Nivel Superior

Son en total 34 institutos de Educación Superior distribuidos en todo el territorio.

Este lunes 16, en un acto central realizado en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) en Educación Física, ubicado sobre la avenida Napoleón Uriburu 1200, de la ciudad capital, el Gobierno de la provincia de Formosa dejó formalmente inaugurado el Ciclo Lectivo 2026 para el Nivel Superior.

Estuvieron presentes el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz; el subsecretario de Educación, Luís Ramírez Méndez; el director del Nivel Superior, Elvio Rubén López; la directora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de Nivel Inicial, Carmen Romero; el director del Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF), Ernesto Martínez; como también representantes de otros institutos, docentes y estudiantes.

“Deber moral de defender a la escuela pública”

El titular de la cartera educativa de la provincia, Julio Aráoz, expresó que “siempre es una satisfacción poder realizar la apertura del ciclo”, destacando “la importancia estratégica de la formación docente y técnica en Formosa”.

Puntualizó que “en este caso se trata de un Instituto Superior de Formación Docente, donde nuestros futuros profesores de Educación Física se forman”, y añadió que “por citar un solo ejemplo, podemos nombrar como esto se integra al complejo deportivo con nuestra pileta olímpica, donde ya muchos de ellos están desarrollando actividades que enriquecen la labor educativa”.

Al ser consultado sobre la situación de la Educación Técnica a nivel federal, Araoz fue contundente al denunciar “hay una clara la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo nacional de ir en contra, no solo de la educación técnica, sino de la educación en general, con particular ensañamiento en esa área”.

Y añadió que “el objetivo es claro: tratar de destruir todas aquellas herramientas que tenemos como pueblo para poder formar capacidades que nos permitan ser competitivos a nivel internacional”.

De esta manera, consideró que “la educación técnica ha sido responsable de gran parte del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas argentinas, que tienen potencial exportador y lo han demostrado”, pero lamentó que “acá la decisión del presidente Javier Milei es que seamos colonia y no Patria”.

Por eso, enfatizó en que “nosotros tenemos el deber moral de defender a la escuela pública, y lo estamos haciendo de esta manera”, cerró.

Principio de equidad territorial

Por su parte, el director del Nivel Superior, el profesor Elvio López, subrayó que “todo los inicios siempre son esperanzadores, pero este año en particular todos tenemos un gran desafío, particularmente en el sistema educativo, donde se sienten mucho más los condicionamientos financieros por parte de Nación”.

Sin embargo, sostuvo que “gracias a dios, tenemos un Gobierno en la provincia de Formosa que apuesta y reconoce la importancia de la educación, y no solo de la educación en sí, que está plasmada en la Constitución Provincial, sino en una mejora de la calidad educativa”.

Respecto al Nivel Superior, detalló que “este año se ofrecen por primera vez postítulos que tienen que ver con actualización y perfeccionamiento de nuestros docentes en áreas que son prioritarias para la jurisdicción”, marcando que “este es nuestro gran desafío”.

En esta línea, López detalló que “son 34 Institutos distribuidos este a oeste con aproximadamente 12 mil estudiantes dentro de las cohortes; en tanto que este 16 de marzo comienzan sus clases casi 4 mil alumnos en todo el territorio provincial” y aseguró que “esto obedece a un principio de territorialidad y de equidad de oportunidades, que es el uno de los ejes fundamentales en la gestión del Gobierno provincial”.







