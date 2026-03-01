Dengue: Llaman a la comunidad a colaborar con las brigadas sanitarias y sumarse activamente a la prevención

Ante el aumento de mosquitos ocasionado por las reiteradas lluvias, las autoridades sanitarias insisten en la descacharrización y el compromiso de los vecinos para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se encuentra intensificando las acciones de prevención del dengue en todo el territorio, tanto en la Capital como en el interior, ante el incrementoen la población de mosquitos registrado en los últimos días a raíz de las lluvias frecuentes.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano informaron que las brigadas sanitarias continúan desplegando operativos en los barrios, con recorridas casas por casa para concientizar a los vecinos, realizar fumigaciones con equipos manuales y brindar indicaciones prácticas sobre cómo eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

En este contexto, el subsecretario de Medicina Sanitaria, doctor Manuel Cáceres, remarcó la importancia de la participación comunitaria en las tareas preventivas. “Es fundamental que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para evitar la reproducción del mosquito ya que, si aumenta su población, también crece el riesgo de que la enfermedad se transmite y aumenten los casos”, sostuvo.

El funcionario insistió en la necesidad de descacharrizarlas viviendas, eliminando recipientes en desuso que puedan acumular agua, especialmente en patios y alrededores. Asimismo, recomendó fregar y cambiar el agua de los objetos que sí se utilizan, mantenerlos tapados herméticamente, bajo techo o colocados boca abajo.

Entre otras medidas clave, mencionó mantener patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados, además de reforzar el uso de repelente y la aplicación del larvicida en aquellos recipientes que no puedan ser eliminados, tapados o vaciados.

Finalmente, Cáceres reiteró que “la prevención en cada vivienda sigue siendo la herramienta clave para reducir el riesgo de transmisión”, y llamó a los vecinos a acompañar el trabajo de las brigadas sanitarias para fortalecer el control del dengue en toda la provincia.



