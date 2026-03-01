Clorinda: Se resolvieron varios ilícitos mediante investigaciones policiales

• La tarea de campo y la participación ciudadana son un complemento esencial

Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana recuperaron varios objetos denunciados como sustraídos en la segunda ciudad.

La primera intervención se registró alrededor de las 9:20 horas del domingo último, cuando realizaban tareas de investigación en relaciona a una causa judicial por “Hurto”.

Allí detectaron que el sospecho trasladaba un ventilador dentro de una bolsa, en las inmediaciones al polideportivo, quien al verse descubierto lo arrojó y se dio a la fuga.

El otro procedimiento lo realizaron ese mismo día, cerca de las 18:00 horas, en el barrio 25 de Mayo.

En esta oportunidad, los policías llegaron hasta el lugar donde el imputado dejó varios objetos sustraídos y recuperaron una bicicleta, una mochila, zapatillas, una lámpara, cuchillo y juguetes, entre otros bienes denunciados como sustraídos.

En ambas ocasiones, se labraron las actuaciones procesales con la participación del personal de la Delegación de Policía Científica.

Por su parte, los denunciantes reconocieron los bienes como de su propiedad, mientras que los policías continúan con la investigación a fin de poner a los imputados a disposición de la Justicia provincial.