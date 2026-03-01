Clorinda: Retiraron una decena de motos por ruidos molestos y alteración del orden público

• Fue en el marco de los operativos de seguridad vial durante el fin de semana

En el marco de políticas públicas en materia de seguridad vial, la Policía provincial fortalece los controles y campañas para desalentar la presencia de conductores que ponen en riesgo sus vidas y la de los demás usuarios de la vía pública.

Durante los distintos operativos preventivos diagramados este fin de semana, por la Jefatura de la Unidad Regional Tres, fueron retirados de avenidas y calles de la segunda ciudad unas 10 motocicletas.

Las mismas provocaban ruidos molestos con escapes libres, sus conductores circulaban bajo el consumo de bebidas alcohólicas y no respetaban las señales de tránsito, entre otras infracciones.

A todo esto, efectivos de la Delegación de Policía de Seguridad Vial confeccionaron las actas y en el caso de menores de edad se notificaron a sus padres por las contravenciones labradas.



