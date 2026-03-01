Cáceres destacó la gestión municipal y cuestionó el impacto del ajuste nacional en las ciudades

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa, Dr. Fabián Cáceres, valoró el modelo de gestión que lleva adelante el intendente Ing. Jorge Jofré, al señalar que se trata de una administración que sostiene la inversión, la presencia territorial y el acompañamiento a los vecinos “aun en un contexto nacional adverso”.

En ese sentido, remarcó que la ciudad continúa avanzando con una planificación clara y sostenida. “Formosa no se detiene. Hay una decisión política de seguir invirtiendo en infraestructura, en servicios y en espacios públicos, porque entendemos que eso mejora la calidad de vida de cada vecino y vecina”, afirmó.

Cáceres destacó que uno de los ejes centrales de la gestión es la presencia del Estado municipal en los barrios. “Nuestra forma de gobernar es estando cerca de la gente, con respuestas concretas. El municipio no se administra desde un escritorio, se construye en el territorio, acompañando a quienes más lo necesitan”, sostuvo.

Asimismo, puso en valor el trabajo integral que se desarrolla en materia social, deportiva, cultural y ambiental, señalando que “cada política pública tiene un sentido: generar inclusión, igualdad de oportunidades y fortalecer la comunidad”.

En relación al contexto nacional, el funcionario fue crítico con las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno central. “Hoy vemos un Estado nacional que se retira, que recorta recursos y que deja a los municipios con más responsabilidades pero con menos herramientas. Ese ajuste no es neutro, afecta directamente a los sectores más vulnerables”, advirtió.

Sin embargo, aseguró que desde el municipio se continúa sosteniendo el rumbo. “Frente a ese escenario, en Formosa hay una gestión que no se detiene, que sigue invirtiendo y que prioriza a su gente. Esa es la diferencia: acá hay un Estado presente”, expresó.

Cáceres también subrayó la decisión de respetar y jerarquizar al trabajador municipal. “Para esta gestión, el empleado municipal es un actor fundamental. Por eso se avanza en su reconocimiento, en mejores condiciones laborales y en la ampliación de derechos, entendiendo que son quienes sostienen día a día el funcionamiento de la ciudad”, destacó.

Finalmente, resaltó la visión estratégica del intendente Jofré. “Estamos construyendo una ciudad moderna, inclusiva y planificada, pero sin perder nuestra identidad. Ese equilibrio entre desarrollo y raíces es lo que define este modelo de gestión”, concluyó.