Aprehendieron a dos individuos por agredir a sus exparejas

• Las víctimas recibieron atención por parte de la Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a dos sujetos por los delitos de “Daño y violación de domicilio” y “Amenaza y lesiones con el uso de arma blanca, violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad”, todo en contexto de violencia de género.

El primer procedimiento lo realizó personal de la Comisaría Herradura, este domingo por la tarde, en un complejo de alquileres en el barrio Don Bosco.

Allí una mujer denunció que su expareja violentó el candado de acceso, ingresó a su alquiler y aprovechó que ella no estaba para pernotar en su habitación.

Al regresar, la mujer lo encontró y le solicitó que se retire, pero el sujeto comenzó a insultarla y amenazarla, hasta que finalmente se fue del lugar y terminó detenido mediante una minuciosa tarea investigativa.

Por otra parte, integrantes de la Comisaría Novena acudieron este lunes, a las 2:30 horas, hasta una vivienda del barrio Fray Salvador Gurrieri porque una mujer denunció que su expareja ingresó por la fuerza a su casa, la amenazó de muerte con un cuchillo y se encerró en una de las habitaciones con su hijo de cinco años.

Los uniformados actuaron con rapidez, detuvieron al hombre, sacaron al niño de la pieza y lo entregaron a la madre.

Con personal de la Policía Científica, se documentó el lugar del hecho y se procedió al secuestro de dos cuchillos.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.