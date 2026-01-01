Visita de las Reliquias de Mama Antula a Formosa

En el marco de la gira nacional en preparación al Encuentro Nacional Misionero, que se celebrará en mayo de 2026 en la provincia de Córdoba, las relequias de Mama Antula recorrerá la Diocesis de Formosa del 22 de febrero al 23 de marzo.

Las mismas han sido enviadas por la OMP, a las ocho regiones pastorales del país, con tres objetivos principales: 1. Animar la preparación hacia el gran encuentro nacional de grupos misioneros en Córdoba. 2. Dar a conocer la vida y obra de Mama Antula, una mujer peregrina, solidaria y constructora de paz, que supo salir al encuentro de los demás. 3. Fortalecer los lazos de sinodalidad misionera, compartiendo con capillas, parroquias, colegios y congregaciones, para caminar como una sola Iglesia en misión.

Recorrida de las Reliquias de Santa Mamá Antula, en la Diócesis de Formosa.

22/02: Zona Pastoral Bermejo y Capital: Pquia N.S. Perpetuo Socorro (Gral Mansilla/Villa Escolar); Pquia S.Francisco de Asis (Laishi-Tatané):Monumento a Maria auxiliadora/ Pquia N.S.Itati (Z.P.Capital)

23 al 28/02: Zona Pastoral Oeste: Pquia N.S.Merced -Las Lomitas/Río Muerto- visitará comunidades aledañas, instituciones educativas y públicas, pueblos originarios.

1 al 3/03: Zona Pastoral Centro: Pquia San Roque (Estanislao del Campo);

3 al 5/03: visitará parroquias y comunidades de Zona Pastoral Centro, entre ellas: Pquia Santa Rosa de Lima (Pirané)

7/03: Zona Pastoral Pilcomayo: Pquia San Francisco de Asis (Laguna Blanca) "Rito de Admisión a las Ordenes Sagradas de Carlos Torres.

8 al 23/ 03: Zona Pastoral Capital.

8/03: día de la mujer. Celebrac Eucatística en Catedral.

14 al 16/03: Pq. María Auxiliadora.

16/03:Pquia San José Gabriel del Rosario "Cura Brochero"

20/03: Pquia San Francisco de Asís, Fsa.

21y 22/03: P.Ntra Sra de la Esperanza

22 y 23/03: Pquia San Miguel: "Ordenación presbiteral de Pablo Matias Patiño"

En este tiempo de cuaresma, visitará otras parroquias de capital, instituciones educativas, cárcel de varones y mujeres, encuentros de oración y, celebraciones litúrgicas: día de la mujer/ apertura del ciclo lectivo de las escuelas diocesanas: teología-catequesis- misión/ 29⁰Aniv.de Ordenación Episcopal de Mns. José Vicente Conejero Gallego.

"Andar hasta donde Dios no es conocido para darlo a conocer", condensa el fervor misionero y la dedicación incansable que caracterizaron su vida y ministerio. En su peregrinaje por las provincias argentinas, no sólo llevó el mensaje del Evangelio a los más necesitados, sino que también trascendió las barreras de su tiempo al asumir, como mujer laica, un papel activo en la evangelización, desafiando los roles tradicionales de la época.

“Tocada” por Jesús gracias a los Ejercicios espirituales, en un contexto marcado por la miseria material y moral, se desgastó en primera persona, en medio de mil dificultades, para que muchos otros pudieran vivir su misma experiencia. De esta manera involucró a un sinfín de personas y fundó obras que perduran hasta nuestros días. Pacífica de corazón, iba “armada” con una gran cruz de madera, una imagen de la Dolorosa y un pequeño crucifijo al cuello que llevaba prendida una imagen del Niño Jesús. Lo llamaba “Manuelito”, el “pequeño Dios con nosotros”. “Tocada” y “sanada” por el “pequeño Dios de los pequeños”, al que anunció durante toda su vida, sin cansarse, porque estaba convencida de que «la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia». Que su ejemplo y su intercesión nos ayuden a crecer en la caridad según el corazón de Dios. (Papa Francisco).

María Antonia de San José -Mama Antula-, ruega por nosotros.



