Inicia este sábado la consagrada Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré en su décima edición

La ciudad vuelve a latir al ritmo de sus riberas, de sus costumbres y de su gente. Este sábado comienza la décima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré, un acontecimiento que ya se inscribe en la memoria colectiva de Formosa, con dos jornadas intensas de deporte, cultura y música en el paseo ferroviario.

Organizada por la Municipalidad de Formosa, a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, la celebración se ha consolidado como una de las expresiones más visibles del proyecto de ciudad que impulsa la gestión del intendente Jorge Jofré: una Formosa que se reconoce en su río, en el mate compartido al atardecer, en la hospitalidad de su gente y en una vocación persistente por crecer sin renunciar a lo propio. Una ciudad que apuesta al encuentro comunitario, al trabajo local, al turismo como motor de desarrollo y a una identidad que se afirma con serenidad y orgullo.

La fiesta no es solo espectáculo. Es también producción, circulación económica y oportunidades concretas para cientos de familias. A lo largo del predio se desplegarán ferias gastronómicas, comerciales, empresariales y de microemprendedores en toda la extensión del paseo ferroviario. Cada puesto resume una historia de esfuerzo, de oficio transmitido, de proyectos que se sostienen con constancia y que encuentran en este gran evento un espacio para mostrarse, crecer y dialogar con visitantes de toda la región.

El deporte, otro de los pilares del entramado social y comunitario de la ciudad, abrirá la programación con el Torneo de Fútbol de Arena y la Carrera 5K, pesca variada de costa, en Parque Arenas, continuará con natación en aguas abiertas y cross fit, y tendrá el domingo su cierre con torneo relámpago en Parque Arenas y encuentro de calistenia. También se realizará la tradicional carrera de mozos y camareras, con importantes premios para los asistentes, una postal festiva que reconoce el trabajo cotidiano del sector gastronómico y turístico, piezas fundamentales del pulso urbano.

El escenario mayor volverá a ser punto de reunión y celebración colectiva. La grilla combinará cumbia, danza y expresiones populares el sábado, y folklore el domingo. El primer día se presentarán Acordeón Mix, La Chami Band, la Banda Municipal Dardo Palma Parodi, el Ballet Municipal Oficial, ballets invitados de Capiatá y Pilar, Paraguay, La Kuppé y el grupo paraguayo La Compañía, entre otros artistas.

El domingo tendrá un marcado tono litoraleño con Amaneceres, Marianito Gómez y Aldana Barboza, junto a Marisol Otazo, Siguiendo Huellas, Vagualeros y el joven Pico Frank, revelación en Jesús María y en la Fiesta Nacional del Chamamé.

En cada acorde, en cada carrera, en cada stand, se expresa algo más que una celebración. Se manifiesta una manera de pensar la ciudad y de habitarla: con apertura, con raíces firmes, con vocación de futuro. La Fiesta del Río, Mate y Tereré vuelve así a desplegar su sentido profundo: reunir a la comunidad, proyectar a Formosa hacia la región y convertir el encuentro en una herramienta concreta de crecimiento social, humano y económico, sin estridencias, pero con la fuerza serena de una identidad que se sabe viva, hospitalaria y en permanente construcción.



