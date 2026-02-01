Víctor Alarcón advierte que la Reforma Laboral es un retroceso que ignora derechos y proyectos alternativos

El secretario general de ADEFCA e integrante de la Comisión Directiva del CEA, Víctor Alarcón, manifestó su firme rechazo al avance de la Reforma Laboral que obtuvo media sanción en el Senado, señalando que representa un retroceso en materia de derechos laborales y afecta conquistas históricas.

El sindicalista ya se había pronunciado sobre el peligro de que esto ocurriera desde el año pasado. Además, había resaltado los aspectos positivos de un proyecto de reforma laboral presentado en su momento por Unión por la Patria, lamentando que no se haya tenido en cuenta.

Como se recordará, el dirigente, junto a las organizaciones que integran el Movimiento por la Unidad Gremial —SIDOFOR, ADEFCA, UTEF, ALEARA, Patrones de Cabotaje y M., SMATA, S.T.I.T.A. (Tanino), SITRAMF, ATRARA (Remiseros), Sindicato de la Madera, S.O.I.A. (Aceiteros), FOMARA–MOSAITAS, SUGARA–Guardavidas, A.C. Norte Arg. y Mutual Norte Arg.—, se pronunció públicamente rechazando esta reforma por considerarla un retroceso para los trabajadores.

“Desde el movimiento obrero organizado vamos a seguir defendiendo el empleo formal, la estabilidad laboral y las condiciones dignas de trabajo. No puede haber desarrollo si se precariza al trabajador”, afirmó Alarcón.

Finalmente, reafirmó el compromiso de seguir articulando acciones en unidad para la defensa irrestricta de los derechos laborales.