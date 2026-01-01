Promueven el cuidado de la salud bucodental en el centro de salud “María Luisa Espinoza”

El equipo de odontología brindó un taller en sala de espera, con demostración de técnica de cepillado, entrega de cepillos y pastas dentales, y recomendaciones para prevenir caries y otras enfermedades bucales.

Con el objetivo de reforzar hábitos de prevención y cuidado diario, el centro de salud “María Luisa Espinoza”, del barrio Juan Domingo Perón de la ciudad de Formosa, llevó adelante un nuevo taller de promoción de la salud bucodental destinado a pacientes y vecinos que aguardaban atención en la sala de espera.

La actividad fue organizada por el servicio de odontología y estuvo dirigida a personas de todas las edades, con participación activa de niñas, niños y adultos. Al finalizar, se entregaron cepillos y pastas dentales como refuerzo para sostener el cuidado cotidiano.

Durante el encuentro, la odontóloga Graciela Chieto, una de las profesionales a cargo del taller, remarcó que “la higiene bucodental previene enfermedades como las caries, la periodontitis y otras patologías que pueden derivar en otros problemas que afectan a la salud en general; por eso, es fundamental cumplir con este cuidado”.

En ese sentido, explicó la técnica correcta del cepillado y reiteró la importancia de realizarlo varias veces al día, especialmente al levantarse, después de las comidas y antes de acostarse. También recomendó sostener una alimentación saludable y realizar controles periódicos para detectar a tiempo cualquier afección.

Asimismo, Chieto agregó una serie de recomendaciones clave para reforzar el cuidado diario: “El cepillo debe cambiarse cada tres meses o antes si las cerdas se abren; lo ideal es usar pasta dental con flúor, cepillar durante al menos dos minutos y complementar con hilo dental una vez por día, porque el cepillo no llega entre los dientes”.

“Y un punto que a veces se subestima: hay que reducir la frecuencia de consumo de azúcar, sobre todo golosinas, gaseosas y jugos; tomar agua y evitar el consumo de dulces entre comidas. En niñas y niños, el cepillado tiene que ser supervisado por un adulto”, señaló la profesional.

Finalmente, recordó que el servicio de odontología del centro de salud se encuentra disponible de lunes a viernes, y que las personas interesadas pueden acercarse a solicitar turno para atención y controles.



