Secuestraron un camión cargado con rollizos por falta de documentaciones para su trasporte

Fue durante un operativo de control vehicular sobre Ruta Nacional N° 81

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Juan G. Bazán, demoraron al conductor de un camión Fiat Iveco de 49 años y secuestraron 23 rollizos de madera de quebracho colorado por no tener las guías expedidas por la autoridad competente.

El procedimiento se concretó este jueves a las 02:30 horas en medio de un operativo de control vial sobre la Ruta Nacional N° 81, a la altura de la mencionada localidad.

Luego los policías trasladaron el camión con la carga y a su conductor hasta la dependencia policial e iniciaron una causa contravencional.

El camión y los 23 rollos de madera de quebracho colorado quedaron secuestrados con intervención del Juzgado de Paz; mientras que el chofer fue notificado de su situación procesal y continúo en libertad.



