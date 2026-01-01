Salud en terreno: Recorrida casa por casa en el barrio Divino Niño

La actividad se realizó el miércoles 4 de febrero, con vacunación, control de carnets, relevamiento y captación de pacientes del área programática.

Equipos del centro de salud “Dr. Luis María Codda”, del barrio Liborsi de la ciudad de Formosa, realizaron el miércoles 4 de febrero una recorrida sanitaria casa por casa en el barrio Divino Niño, donde llevaron adelante relevamiento poblacional, control de carnets y aplicación de vacunas del Calendario y refuerzos COVID-19.

La directora del efector, la doctora Lorena Díaz, precisó que durante la jornada también se efectuó la captación de embarazadas, niñas y niños menores de 2 años y pacientes con hipertensión arterial (HTA) y diabetes (DBT), además de la asignación de turnos para PAP, en articulación con enfermeros y vacunadores de distintos centros de salud de la ciudad capital.

“Realizamos visita casa por casa en el barrio Divino Niño, con relevamiento poblacional y aplicación de vacunas de Calendario y COVID”, señaló la profesional.

En ese marco, remarcó que el trabajo priorizó completar esquemas en la franja pediátrica y alcanzar a las embarazadas, por la protección que la vacunación brinda durante la gestación y la inmunidad que se transmite al bebé en los primeros meses de vida.

Asimismo, indicó que la recorrida incluyó a personas adultas, revisando carnets y actualizando esquemas “para que también los mayores de las familias puedan ponerse al día con todos los esquemas”.

En cuanto a la logística del operativo, Díaz explicó que los equipos salieron con conservadoras por grupo para garantizar la disponibilidad de vacunas para distintas edades y mantener la cadena de frío, incluyendo refuerzos COVID-19 para quienes lo solicitaron.

Como parte de la actividad, se aplicaron: doble bacteriana (siete), hepatitis B adulto (tres), pentavalente (uno), neumococo 13 (tres), meningococo (tres), triple viral (uno), varicela (dos), neumococo 20 (nueve), DTP acelular (uno) y COVID-19 (uno).

La directora destacó la respuesta comunitaria y valoró “la buena predisposición de nuestros vecinos”, que recibieron a los vacunadores y acompañaron la estrategia preventiva.

Finalmente, informó que estas salidas continuarán los lunes, miércoles y viernes hasta completar el área programática, y agradeció el acompañamiento de los equipos de otros efectores.



