La Policía recuperó cinco tanques de agua robados

La colaboración de los vecinos fue fundamental para esclarecer el caso

Efectivos de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana secuestraron cinco tanques de pvc sustraídos días atrás del depósito de una ferretería del barrio 6 de Enero de Clorinda; mientras que la investigación sigue para aprehender a los autores.

El primer procedimiento se concretó este miércoles, alrededor de las 14:50 horas, cuando en el marco de las averiguaciones una vecina entregó a los policías dos de los tanques que adquirió de buena fe.

A todo esto, cerca de las 15:45 horas, en el mismo barrio entrevistaron a otro vecino que compró los otros tres tanques y los devolvió al conocer la procedencia ilegal de los mismos.

En ambos casos, se secuestraron los reservorios de pvc y sigue el trabajo de investigación para detener a los autores del robo, que ya están identificados.