Se realizó el operativo “Vuelta a Clases” con masiva asistencia de niños y niñas en edad escolar

Con una numerosa concurrencia, la Municipalidad de la ciudad, a través de su Secretaría de Acción Social, concretó la primera jornada del operativo Vuelta a Clases en el Polideportivo Municipal del B° Simón Bolívar, donde se prestaron atenciones a los más pequeños para prepararlos para el ciclo lectivo que se avecina.

Niños y niñas de este populoso sector y zonas aledañas, se acercaron desde tempranas horas para recibir los servicios de especialistas que se trasladaron al lugar, como atención médica, aptitud física, enfermería, odontología con certificado de salud bucodental, peluquería y el acompañamiento del equipo interdisciplinario junto a la Dirección de Discapacidad.

De acuerdo a lo informado desde el área, fue masiva la concurrencia y el operativo prosigue por la tarde y también el jueves en el mismo horario, de 8 a 11.30 y de 17 a 19.30, en el mismo predio y siempre portando la Libreta Escolar de Salud.











