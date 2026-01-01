El sábado se realizará la “Frutiferia Tu Ciudad” en el Mercado Frutihortícola

Este sábado 7 por la mañana se realizará la Frutiferia Tu Ciudad, en el Mercado Frutihortícola del B° Parque Urbano, propuesta de la Municipalidad de la ciudad que acerca productores y comerciantes a vecinos y vecinas, poniendo a disposición productos locales a precios accesibles, ocasión que viene acompañada por otros rubros de emprendedores formoseños.

Darío Juarez, coordinador del Mercado Frutihortícola informó que “ya están confirmados 20 rubros que estarán ofreciendo productos de todo tipo, como regalería, bijouterie, ropa y plantas, entre otros, como también carritos pancheros y otros puestos gastronómicos. Todo esto acompañará a los ya tradicionales combos de frutas y verduras, a lo que se agregan los pescados de río”.

Además informó que la feria quedará habilitada de 7.30 a 13, y se invita a todos los interesados a adquirir alimentos de óptima calidad y productos de emprendedores a buen precio, promoviendo la economía local siempre al alcance del vecino.



