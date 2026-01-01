Justicia social en acción: la pileta municipal de Ingeniero Juárez, un espacio gratuito para los niños

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, recibió a una delegación de niños de Pozo Yacaré en la pileta municipal, muchos de ellos viviendo esta experiencia por primera vez. El municipio aporta todo el recurso humano para coordinar las actividades, cuidar la salud de los niños y garantizar su bienestar.

Desde la apertura, la colonia de vacaciones ha recibido muchas escuelas, brindando todos los servicios en forma gratuita. Nacif explicó que no todos los gobiernos garantizan esto, pero en la provincia de Formosa, gracias al Gobernador Dr. Gildo Insfrán, lo hacemos con una impronta que apuesta a la justicia social, a la equidad y a la igualdad. Y eso nos llena de esperanza.