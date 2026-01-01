Sin pausa se sigue trabajando en una nueva perforación de agua para la localidad de El Potrillo

También se concretó una reunión donde se brindó detalles de las acciones.

Roberto Vizcaíno, exdiputado provincial del Partido Justicialista, indicó que siguen avanzando los trabajos de una nueva perforación, donde a la par a la localidad de El Potrillo se le garantiza el agua a través de una organización que está integrada por organismos del Gobierno de Formosa y el acompañamiento de autoridades de esa comunidad del oeste formoseño.

Vizcaíno explicó, en declaraciones que recogió AGENFOR, que este plan de acción es “debido al agotamiento de una de las perforaciones que llevaba 20 años, la cual fue una de las primeras en llegar al acuífero, a 410 metros de profundidad, y que ya cumplió su ciclo”.

Con ese pozo, recordó que se “abastecía a más de 3000 habitantes de El Potrillo y las comunidades y parajes cercanos”.

En cuanto a esta nueva perforación, iniciada “a partir de los últimos días de diciembre de 2025”, detalló que se está haciendo “un gran despliegue, con una empresa de Salta, con el fin de llegar a 400 metros de profundidad”.

Mientras que, en paralelo, especificó que “con nueve camiones se está trayendo el agua de una perforación que está en una comunidad que se llama San Martín Uno”, distante a unos 40 kilómetros de El Chorro, localidad del Departamento Ramón Lista.

Así esa agua transportada se potabiliza y se distribuye posteriormente, según indicó, abasteciéndose “a más de 22 comunidades que están dentro de El Potrillo, con aproximadamente a diario entre 730 y 800 mil litros”.

De esa manera se está abasteciendo, principalmente, a “comunidades aborígenes, pero también población criolla”, añadió y resaltó que en “esta situación de emergencia se está logrando una buena organización para gestionar que el agua llegue a los distintos lugares”.

Y en toda esta acción participan varios organismos provinciales, “desde el movimiento de camiones, donde está involucrado el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), la Dirección Provincial de Vialidad y teniendo el acompañando de la fuerza de seguridad, la junta vecinal y la dirigencia local”.

Reunión

En ese sentido, con respecto a este tema, también este jueves 5 se concretó una reunión, donde estuvieron presentes el ingeniero Raúl Sosa, del SPAP, Miguel Canecín, Vizcaíno, Prudencio López, a cargo de la Comisión de Emergencia Hídrica; y dirigentes de distintas comunidades.

Allí explicaron el proceso de los trabajos que se están realizando en estos momentos, los cuales se están ejecutando con maquinarias de última generación con el objetivo de que “este pozo será realizado de la mejor manera y con buena calidad técnica”, enfatizó Vizcaíno.

Finalmente, los dirigentes agradecieron la explicación brindada por el ingeniero del SPAP, dando por concluida la reunión.



















