Se busca a la mascota que identifique al deporte formoseño: la propuesta de la Secretaría

La Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria está en busca de la mascota que identifique al deporte de la provincia de Formosa, para eso surgió la idea de organizar como un torneo, donde habrá 16 candidatos, que serán los ejemplares de la fauna local a los cuales se podrá votar a través del Instagram del área.

Así lo señaló el titular del área, Mario Romay, quien confirmó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que en este concurso se decidió que haya “16 animales de nuestra fauna que podrán ser elegidos por la gente”.

Para después armar llaves “como en un torneo, donde el que más votos obtiene irá pasando de instancia y así hasta quedar seleccionada la mascota”, indicó el funcionario acerca de esta propuesta que convoca a la comunidad a ser parte de ella.

Los candidatos, que están expuestos en las redes sociales de la Secretaría, son la cotorra, el guazuncho, el mirikiná, el tatú carreta, el pecarí, el mono carayá, la lechuza, el yacaré, el coatí, el puma, el biguá, el tero tero, el lagarto overo, el tapir, el carpincho y el jabirú.

Entre todos ellos se deberá elegir con el ánimo de ser parte de la búsqueda de la mascota que represente al deporte formoseño, organizándose el campeonato entre los 16 animales a los que se irá emparejando para que la gente vote a su preferido hasta llegar a la definición.

Esa es la idea, donde habrá por tanto instancia de octavos de final, luego cuartos, semis y la gran final entre los dos más elegidos.

Según anticipó Romay, la semana que viene se difundirá cómo será el cuadro del campeonato, donde quedarán acomodados los candidatos en las llaves y cómo serán los “vs” entre ellos, según se informó en el facebook oficial de la Secretaría de Deportes.

Y añadió, por último, que la votación será a través de Instagram.

Este es el link de la publicación difundiendo el concurso https://www.facebook.com/photo/?fbid=1541795394614762&set=pcb.1541795594614742







