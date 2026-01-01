Pirané: Anularon otro centro de distribución de drogas

Fue durante un allanamiento en una vivienda del barrio El Pindozal

Efectivos de la Delegación de Drogas Peligrosas Pirané detuvieron a un dealer y durante el allanamiento de su casa secuestraron cocaína fraccionada, balanza, dinero en efectivo, una moto Honda Wave y otros elementos de interés en la causa.

Días atrás, los investigadores detuvieron a un dealer en la vía pública con drogas en su poder, el juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, valoró las pruebas reunidas y ordenó el allanamiento.

El mandato judicial se concretó alrededor de las 13:30 horas del martes último, en una vivienda ubicada entre la Ruta Provincial N° 3 y calle Facundo Quiroga del barrio El Pindozal de Pirané.

El despliegue estuvo a cargo de los policías antinarcóticos, con la colaboración del personal de la Comisaría local y del Comandando Radioeléctrico Policial.

Como resultado de la requisa, se secuestraron cocaína fraccionada, una balanza, dinero en efectivo, una Honda Wave y otros elementos de interés en la causa.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.